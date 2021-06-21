ОСТАННІ НОВИНИ

Протягом тижня у Львові можна помолитися перед іконою з мощами Івана Павла ІІ

Юлія Осим

|

У понеділок, 21 червня, у храмі Різдва Пресвятої Богородиці у Львові виставили до почитання ікону з мощами Папи Римського Івана Павла ІІ. Помолитися перед образом можна буде до 26 черня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

В іконі є часточки крові святого Папи. Перебуватиме образ у церкві на Сихові буде до суботи, 26 черня.

«У цій іконі є часточка крові святого Папи, яка була зібрана, коли 13 травня 1981 року на Понтифіка був здійснений замах. Це реліквія першого ступеня. Користаймо, просімо святого про заступництво, про мир, про правильне розуміння нашого життя. Щоб ми ходили тою стежкою Божих заповідей, а властиво ішли тою дорогою, якою є сам Христос», – розповів парох храму Різдва Пресвятої Богородиці о. Орест Фредина.

Реклама партнерів

Нагадаємо, що з нагоди 20-річчя візиту Папи Івана Павла ІІ до Львова відбувається низка подій у різних куточках Львова. З повною програмою можна ознайомитися тут.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
П’ять років обіцянок: коли у Шевченківському гаю нарешті збудують візит-центр
Наталя ДУЛЯБА
П’ять років обіцянок: коли у Шевченківському гаю нарешті збудують візит-центр

Про зведення сучасного інформаційно-освітнього центру у Шевченківському гаю чиновники говорять щонайменше з 2016 року. П...

Розправа над захисником історичної спадщини? Чому проти Василя Петрика відкрили кримінал
Львівський портал
Розправа над захисником історичної спадщини? Чому проти Василя Петрика відкрили кримінал

Відомому на Львівщині захиснику історичної спадщини, чинному керівнику управління охорони об’єктів культурної спадщини Л...

Скандальне будівництво на Поповича: чому проти не лише мешканці, а й Мінкульт
Наталя ДУЛЯБА
Скандальне будівництво на Поповича: чому проти не лише мешканці, а й Мінкульт

У самому центрі Львова у буферній зоні ЮНЕСКО збираються знести будинок XIX ст., аби звести на його місці багатоповерхів...

Корисні поради: чому під час літньої відпустки варто завітати до «АТБ»
Анастасія ПИЖ
Корисні поради: чому під час літньої відпустки варто завітати до «АТБ»

Літо в Україні – традиційний час відпочинку та подорожей. Саме на цей період багато хто із львів'ян планує відпустку, зб...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів