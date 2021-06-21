Протягом тижня у Львові можна помолитися перед іконою з мощами Івана Павла ІІ

У понеділок, 21 червня, у храмі Різдва Пресвятої Богородиці у Львові виставили до почитання ікону з мощами Папи Римського Івана Павла ІІ. Помолитися перед образом можна буде до 26 черня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

В іконі є часточки крові святого Папи. Перебуватиме образ у церкві на Сихові буде до суботи, 26 черня.

«У цій іконі є часточка крові святого Папи, яка була зібрана, коли 13 травня 1981 року на Понтифіка був здійснений замах. Це реліквія першого ступеня. Користаймо, просімо святого про заступництво, про мир, про правильне розуміння нашого життя. Щоб ми ходили тою стежкою Божих заповідей, а властиво ішли тою дорогою, якою є сам Христос», – розповів парох храму Різдва Пресвятої Богородиці о. Орест Фредина. Реклама партнерів Нагадаємо, що з нагоди 20-річчя візиту Папи Івана Павла ІІ до Львова відбувається низка подій у різних куточках Львова. З повною програмою можна ознайомитися тут.

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