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«Слуга», який називав коронавірус вигадкою, виступить у ПАРЄ на тему COVID-паспортів

Ольга Денисяка

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Нардеп від «Слуги народу» Юрій Камельчук, який раніше називав коронавірус вигадкою, заявив, що став спікером у Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) від України з питань «COVID-паспортів та сертифікатів». Про це сам Камельчук повідомив у Facebook, передає Львівський портал.

«Сьогодні у Страсбурзі мене обрали спікером по тематиці Covid passes and certificates від політичної групи EPP в дебатах на сесії ПАРЄ. Варто зберегти баланс між потребами стримування загроз пандемії, правами людини та можливостями бізнесу, особливо відпочинкового, що актуально особливо влітку», – написав Камельчук.

Нагадаємо, у грудні 2020 року Камельчук заявив, що COVID-19 є вигадкою, і що він не довіряє жодній вакцині.

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Довідково:

Юрій Камельчук пройшов до Верховної Ради від партії «Слуга народу» по 124 округу, до якого входять Червоноград, Сокальський і частина Кам’янка-Бузького районів області. Юрій Камельчук є підприємцем, бізнес-тренером, консультантом, у минулому також – журналіст.

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Фото: Facebook/Юрій Камельчук

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