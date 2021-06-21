«Слуга», який називав коронавірус вигадкою, виступить у ПАРЄ на тему COVID-паспортів

Нардеп від «Слуги народу» Юрій Камельчук, який раніше називав коронавірус вигадкою, заявив, що став спікером у Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) від України з питань «COVID-паспортів та сертифікатів». Про це сам Камельчук повідомив у Facebook, передає Львівський портал.

«Сьогодні у Страсбурзі мене обрали спікером по тематиці Covid passes and certificates від політичної групи EPP в дебатах на сесії ПАРЄ. Варто зберегти баланс між потребами стримування загроз пандемії, правами людини та можливостями бізнесу, особливо відпочинкового, що актуально особливо влітку», – написав Камельчук.

Нагадаємо, у грудні 2020 року Камельчук заявив, що COVID-19 є вигадкою, і що він не довіряє жодній вакцині.

Реклама партнерів

Довідково:

Юрій Камельчук пройшов до Верховної Ради від партії «Слуга народу» по 124 округу, до якого входять Червоноград, Сокальський і частина Кам’янка-Бузького районів області. Юрій Камельчук є підприємцем, бізнес-тренером, консультантом, у минулому також – журналіст.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Facebook/Юрій Камельчук