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Авіакомпанія Windrose збільшила кількість рейсів зі Львова до Києва

Ольга Денисяка

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З 21 червня авіакомпанія Windrose частіше літатиме зі Львова до столиці. Про це інформує Міжнародний аеропорт «Львів».

Розклад додаткових рейсів:

  •  З 21 до 28 червня

Бориспіль – Львів щопонеділка і щочетверга. Виліт з Борисполя о 15:45 год; приліт до Львова о 19:20 год.

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Львів – Бориспіль виліт зі Львова о 20:10 год. приліт до Борисполя о 21:40 год.

  • З 1 до 30 липня

Львів – Бориспіль щопонеділка, середи, четверга і п’ятниці. Виліт з Борисполя о 19:35 год, приліт до Львова о 20:35 год;

Виліт зі Львова о 21:30, приліт до Києва о 22:40.

  • 27 червня

Бориспіль – Львів у неділю

Виліт зі столиці о 18:00 год, приліт до Львова о 19:35 год.

Виліт зі Львова о 20:30 год, приліт до Борисполя 22:00 год.

  • З 4 до 25 липня

Вечірні рейси щонеділі:

З Борисполя виліт о 19:05 год . приліт до Львова 20:35 год;

Виліт зі Львова о 21:30 год, приліт до Києва 23:00 год.

Як повідомляв Львівський портал, авіакомпанія «Мотор Січ» заявила про відновлення рейсів Київ-Львів. Польоти виконуватимуться на 50-річних літаках, розроблених ще в СРСР.  З 24 червня авіаперевізник «Мотор Січ» буде літати з аеропорту «Київ» (Жуляни) щоденно за винятком неділі, тоді як зі Львова — щоденно окрім суботи.

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