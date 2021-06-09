«Мотор Січ» відновлює польоти між Києвом та Львовом на радянських літаках

Авіакомпанія «Мотор Січ» заявила про відновлення рейсів Київ-Львів з 24 червня. Польоти виконуватимуться на 50-річних літаках, розроблених ще в СРСР. Рейси здійснюватимуть 6 разів на тиждень. Про це повідомляє avianews.

З 24 червня авіаперевізник «Мотор Січ» буде літати з аеропорту «Київ» (Жуляни) щоденно за винятком неділі, тоді як зі Львова — щоденно окрім суботи.

Зазначається, що на лінії заявлений літак Ан-24, який є розробленим в СРСР регіональним турбогвинтовим авіалайнером. У парку авіаперевізника на сьогодні знаходиться три таких машини – вони випущені у 1971, 1972 и 1973 роках, тож майже досягнули позначки в 50 років.

Розклад рейсів Київ-Львів-Київ від «Мотор Січ»:

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Київ 10:00 → Львів 11:15, будні

Київ 11:00 → Львів 12:20, субота

Львів 17:15 → Київ 18:35, будні і неділя

Повідомляється, що «Мотор Січ» продає квитки на рейси Київ-Львів за ціною від 1 500 грн в одну сторону при бронюванні поїздки за місяць. Мінімальна ціна включає лише 5 кг ручної поклажі, загальні габарити якої в сумі трьох вимірювань не мають перевищувати 115 см.

Водночас, якщо пасажир захоче взяти з собою друге місце ручної поклажі вагою до 5 кг, за це доведеться заплатити 8 євро за переліт в одну сторону.

Зазначимо, що на маршруті Київ-Львів вже літає «Роза Вітрів» (Windrose). Авіакомпанія здійснює польоти двічі на день на більш сучасних літаках Embraer 145 и ATR 72-600.

Авіаквитки на рейси «Роза Вітрів» за місяць до вильоту можна купити за ціною від 1 000 грн в одну сторону. Вони включають 7 кг ручної поклажі та 23 кг багажу. Однак, слід відзначити, що цей перевізник літає з аеропорту Бориспіль, що збільшує відстань до центру Києва.

Нагадаємо, у листопаді 2019 року авіакомпанія «Мотор Січ» закрила рейс Київ-Львів.

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