РНБО ввела санкції проти Фірташа та Фукса

Рада нацбезпеки та оборони на засіданні 18 червня запровадила санкції проти олігарха Дмитра Фірташа та російсько-українського бізнесмена Павла Фукса. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу, передає hromdske.

«Сьогодні були введені санкції щодо Фірташа Дмитра Васильовича, повний пакет, який може наша країна застосувати щодо цього пана», – повідомив Данілов.

Каже, що вони пов’язані з участю Фірташа у титановому бізнесі і постачанням сировини до РФ, яка потрапляла там на військові підприємства: «Ми не можемо допустити, щоб це продовжувалось».

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Санкції наклали також на ті підприємства, які безпосередньо афілійовані у військово-промисловий комплекс РФ, кажуть у РНБО.

Обмеження застосували і проти Павла Фукса. За словами секретаря РНБО, Фукс, як показали перевірки, причетний до незаконного отримання ліцензій на видобуток корисних копалин в Україні. А саме щодо ситуації, пов’язаної з компанією «Голден Деррік».

«Якщо людина мешкає в панельній 9-повірхівці у місті Олександрія, і хтось мені скаже, що вона може отримати 19 ліцензій. Я думаю, ніхто з присутніх тут не може помріяти навіть одну отримати», — каже Данілов про видачу ліцензій Фуксу.

У РНБО уточнили, що щодо Фукса ввели також повний пакет санкцій, який можна застосувати до підприємця за «участь у цих процесах і речах».

Зазначимо, Дмитро Фірташ є однією з найбагатших людей України. Зокрема, йому належать майже всі українські облгази(його компанії займають понад 60% ринку), підприємства металургійного комплексу та інші великі компанії. Наразі Фірташ перебуває в Австрії, де тривають судові процеси щодо його екстрадиції до США.

Дмитра Фірташа неодноразово підозрювали у зловживанні монопольним становищем в Україні.

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Фото: Фокус