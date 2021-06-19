Потрійна ДТП з цистерною на трасі Київ-Чоп: один з водіїв загинув

18 червня на трасі Київ-Чоп на Львівщині зіткнулись два легковики та автоцистерна. Від отриманих травм один з водіїв помер лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Аварія сталась близько 08:30 год поблизу села Кізілів Золочівського району.

Зіткнулись автомобіль «Інфініті» під керування 27-річного мешканця Житомира, автоцисерта «Мерседес Бенц», яка перевозила лизько 20 тонн бітуму, якою керував 40-річний поляк, та автомобіль «ВАЗ».

56-річного водія «ВАЗ», мешканця Золочівщини, госпіталізували до лікарні з травмами різного ступеня важкості, проте медикам не вдалось його врятувати.

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Також, внаслідок ДТП цистерна перевернулася на бік та перегородила дорогу, в результаті чого, рух на міжнародній трасі був заблокований та створилися затори автотранспорту в обох напрямках. Близько 23:20 год. рух по міжнародній автодорозі було відновлено. Витоку бітуму не відбулося, асфальтне покриття не забруднено.

Обставини та винуватець події встановлюються.

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