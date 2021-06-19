На трасі Київ–Чоп знову заблокований рух через ДТП. Оновлено

У суботу, 19 травня, на трасі Київ – Чоп знову сталась ДТП за участю вантажівки. Через це біля села Тухолька рух для вантажівок заблокований , а для легкових автомобілів організували реверсний рух. Про це в Телеграм-каналі повідомила Патрульна поліція Львівської області, передає Львівський портал.

У повіомлнні йдеться, що водій не впорався з керуванням і вантажівку знесло в кювет. Зараз водія оглядають медики.

«Сталася ДТП за участю вантажівки. Водій не обрав безпечної швидкості та не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль занесло у кювет. Водія оглядають медики», – йдеться в повідомленні.

Патрульні зазначають, що біля населеного пункту Тухолька рух для вантажних транспортних засобів заблоковано. Для легкових автомобілів організували реверсний рух.

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О 17:25 год. у патрульній поліції повідомили, що рух вже відновили.

Нагадаємо, 18 червня на трасі Київ-Чоп на Львівщині зіткнулись два легковики та автоцистерна. Через це впродовж дня на міжнародній трасі був заблокований рух та створилися затори в обох напрямках. Згодом стало відомо, що один з водіїв, який постраждав в аварії, помер у лікарні.

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