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Львівська академія сухопутних військ випустила 650 лейтенантів

Наталя Дуляба

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Сьогодні, 20 червня, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного випустила 654 молодих лейтенантів. Урочиста церемонія вперше відбулась без родичів випускників, а також без звичаїв, що укорінились ще в радянські часи. Про це повідомляє Львівський портал.

Дипломи про здобуття освіти отримали 654 вихованці Академії сухопутних військ, 131 із них – це учасники бойових дій. Також серед цьогорічних випускників є 21 дівчина.

Вісьмох офіцерів відзначили державними нагородами, ще 11 випускників отримали золоті медалі.

Кращому випускнику Академії сухопутних військ 2020 року, лейтенантові Єгору Настеці, вручили особливу відзнаку – пірнач.

Святкувати випуск молодих лейтенантів у львівському військовому виші цьогоріч вирішили по-іншому. Так, через пандемію коронавірусу церемонія відбувалась без глядачів, втім родичі випускників могли дивитись урочистості завдяки онлайн-трансляції.

Також військові відмовились від звичаїв, які укорінились ще в радянські часи: випускники не марширували на плацу, а сиділи на стадіоні.

«Командування вирішило відмовитись від звичаїв, які увійшли «в моду» ще у радянські часи. Через загрозу поширення коронавірусу вперше врочистості пройшли не на плацу у Львові, а на стадіоні на польовій базі. Випускники не стояли у шеренгах, а сиділи. За ініціативою місцевих музикантів і волонтерів співали гімн Академії. Традиційно зачитали і клятву випускника. А найкращому випускнику вручили пірнач – бойову зброю українських козаків як символ відповідальності перед колегами, народом, Україною», – кажуть в Академії сухопутних військ.

Лейтенанти виголосили клятву випускника і присягнули на вірність Україні. Згодом їх благословив владика Степан Сус, а священники покропили офіцерів свяченою водою.

Привітати цьогорічних випускників Академії сухопутних військ прийшли прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, міністр Олег Немчінов, головнокомандувач Збройних Сил України Руслан Хомчак, єпископ УГКЦ Степан Сус, військові з Канади, а також керівництво Львова та області.

До привітань в онлайн-режимі долучився й президент України Володимир Зеленський.

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