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Вірастюк склав присягу в Раді під вигуки «Ганьба»

Вероніка Рой

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Визнаний обраним на проміжних виборах на в окрузі №87 від партії «Слуга народу» стронгмен Василь Вірастюк склав присягу народного депутата України. Про це пише УП.

Частина нардепів викрикували при цьому «Ганьба», колеги зі «Слуги народу» підтримали Вірастюка оплесками.

На пленарному засіданні 15 червня зареєстровано 177 нардепів.

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Зауважимо, Велика палата Верховного суду скасувала рішення Верховного суду від 23 травня, яким було скасовано протокол ЦВК про визнання переможцем проміжних виборів до ВР у 87 окрузі «Слуги народу» Василя Вірастюка.

Як писав Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівський портал, 46-річного стронгмена Василя Вірастюка «Слуга народу» висунула кандидатом у нардепи від 87 округу на довиборах у Верховну Раду ще в лютому. Спортсмен не приховував, що вирішив піти у політику, бо таку пропозицію йому зробив президент Володимир Зеленський.

Василь Вірастюк висловив бажання працювати в спортивному комітеті Верховної Ради і лобіювати створення центру реабілітації для ветеранів війни на Донбасі.

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Фото: УП

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