На Львівщині 58% безробітних мають вищу освіту

Станом на 1 червня на Львівщині роботу шукали понад 24 тисячі безробітних. Серед них 58% складали особи, що мають вищу освіту. Про це Львівському порталу повідомили в обласному центрі зайнятості.

У перші дні літа за одну вакансію на Львівщині конкурувало 6 безробітних, тоді як на початку січня цього року було 9.

Загалом в області налічується 24,3 тисячі безробітних. Серед них 58% складали особи з вищою освітою, 31% – закінчили професійно-технічні заклади, а 11% – загальноосвітні школи.

У поточному році (порівняно з минулим) з-поміж безробітних побільшало жінок: якщо станом на 1 червня торік у складі робочої сили жінки становили 57,0%, то цьогоріч – 61,4%.

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До ТОП-10 професій безробітних увійшли продавці продовольчих і непродовольчих товарів, оператори котельні, продавці-консультанти, бухгалтери, водії автотранспортних засобів, спеціалісти державної служби, прибиральники службових приміщень, кухарі, директори (начальники, керівники підприємства) та менеджери зі збуту.

Нагадаємо, загалом за весь 2020 рік рівень безробіття на Львівщині зріс аж на 75%. Пік припав на квітень, тобто фактично на початок коронавірусного карантину. Детальніше про ситуацію у 2020-му на ринку праці в області читайте за цим посиланням.

Додамо, що мешканці Львівщини назвали безробіття проблемою, яка їх турбує найбільше.

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