Дві третини серіалів на провідних телеканалах показують російською, – мовний омбудсмен

Менше половини серіалів на п’ятьох провідних українських телеканалах демонструють українською мовою. Дві третини транслюють російською. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

Секретаріатом Уповноваженого із захисту державної мови упродовж тижня, з 1 по 6 червня, був здійснений моніторинг п’яти найбільш рейтингових телевізійних каналів: «1+1», «Інтер», «Україна», «СТБ» та «ICTV» для аналізу мови демонстрації телесеріалів на українському телебаченні

Аналіз показав, що від загальної кількості телесеріалів на телеканалах менше половини з них демонструються українською мовою. Фактично із 43 серіалів лише 14 виготовлені, дубльовані або озвучені українською мовою, інші 29 – російською.

«Ми провели цей аналіз, щоб засвідчити реальну ситуацію на українському телебаченні щодо мови фільмів (зокрема телесеріалів) напередодні 16 липня 2021 року, коли набуває чинності норма мовного закону про обов’язковість їх трансляції державною мовою. Це катастрофа…», – сказав мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

Реклама партнерів

У розрізі даних по кожному із телеканалів, ситуація виглядає ще гіршою. Так, наприклад, на телеканалах «Інтер» та «1+1» транслюється лише по 1 телесеріалу українською мовою, на телеканалі «Україна» їх лише 2.

«Тому маємо усіма можливими засобами захистити право десятків мільйонів наших громадян дивитися фільми на українському телебаченні державною мовою та зупинити спроби проросійських сил відстрочити чи скасувати статтю 23 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»… Тим представникам телеіндустрії та депутатського корпусу, котрі говорять про недостатність засобів, часу чи ще чогось для озвучення фільмів українською мовою, хотів би наголосити, що окремі кабельні фільмові телеканали провідних медіа-груп вже давно ведуть трансляцію серіалів українською мовою 24 години на добу», – наголосив Тарас Кремінь.

Мовний омбудсмен додав, що неухильне виконання статті 23 мовного закону значно збільшить частку української на телебаченні, допоможе телеканалам нарешті дійсно дотримуватися мовних квот, не вдаючись до примітивних маніпуляцій.

Зауважимо, 16 липня 2019 року набув чинності закон про державну мову. Відтак з 16 липня 2021 року повинна набути чинності норма про те, що фільми на телебаченні мають демонструватися українською.

Нещодавно нардепи із партії «Слуги народу» хотіли вивести телебачення з-під дії закону про мову, а відтак в Україні намагались скасувати обов’язковість української мови фільмів. Проте засідання комітету, де б мали розглядати це питання, не відбулось.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.