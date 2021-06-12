«Слуги» спробують залишити українське телебачення російськомовним, – В’ятрович

Нардепи із пропрезидентської партії «Слуги народу» 14 – 15 червня спробують вивести телебачення з-під дії закону про мову, а відтак в Україні хочуть продовжити русифікацію українців російськими фільмами й серіалами. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив історик, громадський діяч, нардеп Володимир В’ятрович.

16 липня 2019 року набув чинності закон про державну мову. Відповідно до якого з 16 липня 2021 року фільми на телебаченні мають демонструватися українською.

«Це не подобається Росії, але не лише Росії. Олігархічні телеканали Коломойського, Фірташа, Ахметова й Пінчука змовилися з Зеленським, щоб скасувати цю норму і далі зомбувати українців російськими фільмами й серіалами. Російськими не лише за мовою, але й за змістом. Адже ці фільми навмисне знімаються для демонстрації одночасно і в Україні, і за порєбріком. Цей бізнес друзів Зеленського з Росією допомагає агресору тримати українських глядачів у російському мовно-інформаційному полі», – повідомив Володимир В’ятрович.

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Як відомо це далеко не перша спроба атакувати українську мову в Україні народними обранцями 9-го скликання. 1 червня 2021 року у Раді провалили голосування щодо зміни закону про мову. Рішення про відтермінування української мови на телебаченні підтримало аж 204 нардепи. Серед них 172 – «Слуги народу», 15 – члени так званої «ОПЗЖ», 9 – позафракційні, 7 – «За майбутнє», 1 – ЄС (Мустафа Джемілєв).

Цього разу «Слуга народу» Микита Потураєв, який є головою гуманітарного комітету, збирає екстрене засідання комітету в понеділок, 14 червня на 10 ранку. На порядку денному – законопроєкт про незалежність Нацради з телебачення і радіомовлення 4107, давно розглянутий комітетом у другому читанні.

«У цей проєкт Потураєв хоче з порушенням усіх мислимих норм регламенту запхати зміни до закону про телебачення і радіомовлення, які повністю виводять телебачення з-під дії закону про мову і вимог про українську мову фільмів. І одразу у вівторок, 15 червня, проголосувати це в цілому в сесійній залі», – наголосив Володимир В’ятрович.

В’ятрович закликає усіх проукраїнських депутатів, які розуміють вагу питання, з 9 години в понеділок зібратися в гуманітарному комітеті (Садова, 3а, 10 поверх), аби зірвати цю антиукраїнську аферу. А також громадськість, аби за потреби долучитися до вуличних акції протесту.

«Депутати, готові підтримати русифікацію… Атаки «слуг» на мову розгораюся по всіх напрямках. Днями через освітній комітет протягли норму про навчання іноземних студентів російською. Тепер – хочуть русифікувати телебачення. Тому зараз потрібна максимальна мобілізація і співдія громадськості та патріотичних політиків. Стоїмо! Не пускаємо! Мова – наша фортеця», – закликає Володимир В’ятрович.

Нагадаємо, цьогоріч 16 січня набула чинності норма мовного закону, що зобов’язує усю сферу обслуговування перейти на українську.

Сам Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» Верховна Рада прийняла 25 квітня 2019 року. Його співавтором є громадсько-політичний діяч, львів’янин Ігор Васюник.

Детальніше про те, як діяти, якщо вас відмовляються обслуговувати українською мовою, читайте за цим посиланням.

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