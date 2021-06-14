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У Львові можуть запрацювати ще додаткові центри вакцинації

Юлія Осим

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Минулими вихідними у Львові запрацювали два додаткові центри вакцинації проти коронавірусу – в ТРЦ Forum Lviv та у Центрі Довженка. Перший центр відкрили на Арені Львів. Загалом у місті за два дні щеплення отримали майже 3 000 осіб. Про це інформують у пресслужбі Львівської міськради, передає Львівський портал.

Відтак, у Львові розглядають можливість відкриття ще додаткових центрів вакцинації, аби збільшити кількість щеплень у місті.

«На вихідних у Львові запрацювали додаткові два центри вакцинації. Вони успішно працювали – за два дні було провакциновано майже 3 тисячі осіб. Думаю, що кількість щеплень буде ще зростати, адже привозять більше вакцин. Сьогодні кожен може звернутися до сімейного лікаря чи записатись на вакцинацію через «Дію». Можливо, будемо ще збільшувати кількість пунктів вакцинація задля комфорту мешканців», – розповів під час ранкового ефіру на радіо «Люкс FM» міський голова Львова Андрій Садовий, інформує пресслужба мерії.

Нагадаємо, що упродовж 12-13 червня центри вакцинації на Львівщині загалом зробили щеплення понад 4 000 осіб.

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Фото ЛМР

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