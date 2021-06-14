За вихідні у Центрах вакцинації на Львівщині зробили понад 4000 Covid-щеплень

Упродовж вихідних, 12-13 червня, у Центрах вакцинації населення на Львівщині зробили більше 4 000 щеплень від коронавірусу. Зокрема, три Центри працювали у Львові, ще п’ять – в районах області. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Так, у суботу, 12 червня, Covid-щеплення отримали 2 263 особи. З них на Арені Львів – 702, у Форумі Львів – 391, у кінопалаці ім. О. Довженка – 466, у м. Дрогобич – 218, у м. Трускавець- 94, у м. Стрий – 234, у м. Червоноград – 72, у м. Новояворівськ- 86.

У неділю, 13 червня, провакцинували ще 2 036 осіб. Зокрема, на Арені Львів – 646, у Форумі Львів – 339, у кінопалаці ім. О.Довженка – 424, у м. Дрогобич – 148, у м. Трускавець – 103, у м.Стрий – 183, у м. Червоноград – 81, у м. Новояворівськ – 112.

Зазначається, що усі, хто отримав щеплення, почуваються добре.

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Упродовж суботи-неділі щеплення вакциною CoronaVac проводила 21 мобільна бригада.

Як наголошують у департаменті охорони здоров’я ЛОДА, що щеплення – найважливіший крок, який можна зробити, щоб захистити себе, свої сім’ї та своїх близьких від COVID-19.

Нагадаємо, минулими вихідними у Центрі вакцинації на Арені Львів щеплення отримали 2 447 осіб.

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