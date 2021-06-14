ОСТАННІ НОВИНИ

За вихідні у Центрах вакцинації на Львівщині зробили понад 4000 Covid-щеплень

Юлія Осим

|

Упродовж вихідних, 12-13 червня, у Центрах вакцинації населення на Львівщині зробили більше 4 000 щеплень від коронавірусу. Зокрема, три Центри працювали у Львові, ще п’ять – в районах області. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Так, у суботу, 12 червня, Covid-щеплення отримали 2 263 особи. З них на Арені Львів – 702, у Форумі Львів – 391, у кінопалаці ім. О. Довженка – 466, у м. Дрогобич – 218, у м. Трускавець- 94, у м. Стрий – 234, у м. Червоноград – 72, у м. Новояворівськ- 86.

У неділю, 13 червня, провакцинували ще 2 036 осіб. Зокрема, на Арені Львів – 646, у Форумі Львів – 339, у кінопалаці ім. О.Довженка – 424, у м. Дрогобич – 148, у м. Трускавець – 103, у м.Стрий – 183, у м. Червоноград – 81, у м. Новояворівськ – 112.

Зазначається, що усі, хто отримав щеплення, почуваються добре.

Реклама партнерів

Упродовж суботи-неділі щеплення вакциною CoronaVac проводила 21 мобільна бригада.

Як наголошують у департаменті охорони здоров’я ЛОДА, що щеплення – найважливіший крок, який можна зробити, щоб захистити себе, свої сім’ї та своїх близьких від COVID-19.

Нагадаємо, минулими вихідними у Центрі вакцинації на Арені Львів щеплення отримали 2 447 осіб.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Виклик вулиці чи батькам? Чому діти тікають з дому
Ольга ДЕНИСЯКА
Виклик вулиці чи батькам? Чому діти тікають з дому

На Львівщині фактично щодня зникає одна дитина. На щастя, поліція всіх знаходить та повертає батькам. Згідно зі статисти...

День захисту дітей з «АТБ»: найменшим українцям дарують надію та допомагають повернути здоров'я
Анастасія ПИЖ
День захисту дітей з «АТБ»: найменшим українцям дарують надію та допомагають повернути здоров'я

Міжнародний день захисту дітей цього року припадає на вівторок, 1 червня. Це свято, засноване у Франції в середині минул...

Як у 2021 році «АТБ» наповнює бюджет, розширює мережу та забезпечує українців найсвіжішими продуктами за доступними цінами
Анастасія ПИЖ
Як у 2021 році «АТБ» наповнює бюджет, розширює мережу та забезпечує українців найсвіжішими продуктами за доступними цінами

Перший квартал поточного року продемонстрував, що компанія «АТБ», яка є багаторічним лідером української галузі роздрібн...

Електросамокати є – правил немає. Коли візьмуться за водіїв екотранспорту
Ольга ДЕНИСЯКА
Електросамокати є – правил немає. Коли візьмуться за водіїв екотранспорту

Цієї весни у Львові значно зріс попит на прокат електросамокатів. Зручно і економить багато часу, пояснюють їх користува...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...