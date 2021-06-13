Послизнувся і впав у ріку. На Івано-Франківщині загинув школяр

На Івано-Франківщині 12-річний школяр впав у річку Черемош. Рятувально-пошукові роботи у селі Тюдів на Косівщині тривали всю ніч, але на ранок дитину знайшли мертвою. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС України у Івано-Франківській області.

Інформація про падіння дитини в гірську ріку надійшло 12 червня о 20:50.

«У селі Тюдів Косівського району, перебуваючи на відпочинку послизнувся з каміння та впав у річку Черемош хлопчик», – йдеться у повідомленні.

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До аварійно-рятувальних робіт залучили рятувальників, водолазів та небайдужих добровольців.

Зі слів очевидців, на річці Черемош перебувало троє дітей, один з яких (хлопчик, 12 років) послизнувся з каміння та впав у річку, після чого дитину понесло вниз за течією.

Рівень води в річці в середньому 1 м, місцями до 2 м, швидка течія.

Пошуки школяра тривали всю ніч та о 08:10 ранку тіло дитини було знайдено та піднято з ріки.

Раніше Львівський портал повідомляв, що 2 червня 12-річний учень шостого класу однієї з львівських шкіл загинув під час екскурсії на водоспад Кам’янка на Стрийщині.

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