Від початку літа на водоймах України загинуло 23 людини

Статистика загиблих у воді вражає, адже від початку першого літнього місяця на водних об’єктах України вже загинуло вже 23 людини, і з них двоє дітей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС України у Львівській області.

У Донецькій області бійцям ДСНС вдалося врятували чоловіка, який тонув у місцевому ставку у м. Селидове. Надзвичайники негайно прибули на місце події, одягнули рятувальний жилет на чоловіка та за допомогою рятувальної мотузки допомогли йому вибратися з води на берег, після чого передали потерпілого медикам.

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Без жертв, на щастя, обійшлося у Херсоні, де 10 червня, під час чергування на пляжі «Південний» у Гідропарку, рятувальники виявили двох людей, які тонуть. Надзвичайники одразу кинулись їм на допомогу, швидко витягли з води і на плавзасобі доставили на берег. 25-річний чоловік почувався добре, а от 13-річний підліток потребував медичної допомоги. Рятувальники надали необхідну хлопцеві первинну допомогу, після чого швидка забрала його до лікарні.

Як з’ясувалося, підліток невдало пірнув, сплигнувши з огорожі мосту, і почав тонути. Йому на допомогу кинувся 25-річний молодик, проте хлопець з переляку почав і його тягнути під воду. У результаті вже рятувальники витягли обох з води.

Раніше Львівський портал також повідомляв, що на Золочівщині водолази три дні шукали втонулого в озері хлопця. Трагічний випадок стався ще в неділю, 6 червня, в селі Ясенів Золочівського району де в озері потонув 25-річний місцевий мешканець.

Рятувальники нагадують, що під час відпочинку біля водойм заборонено:

купатися в місцях, які не визначені місцевими органами влади та не обладнані для купання людей;

вилазити на попереджувальні знаки, буї, бакени;

стрибати у воду з човнів, катерів, мостів, споруджень не призначених для цього;

купатися наодинці;

використовувати для плавання такі небезпечні засоби, як дошки, колоди, камери від автомобільних шин та інші знаряддя, не передбачені для плавання;

плавати на плавзасобах біля пляжів та інших місць, які не відведені для купання;

вживати спиртні напої до та під час купання;

підпливати близько до плавзасобів, які йдуть неподалік від місць купання;

допускати у воді небезпечні ігри, які пов’язані з обмеженням руху рук і ніг;

подавати помилкові сигнали небезпеки, жартувати, пустувати;

дітям, які не вміють плавати, заходити глибше, ніж до пояса;

купання дітей без супроводу дорослих.

Також пам’ятайте, що надувний матрац є досить сумнівним засобом для плавання, тим паче на морі, де часто піднімається вітер. Нерідко це призводить до трагічних наслідків, зокрема до утоплення.

У більшості випадків люди гинуть на воді через власну необережність, тож, вирушаючи до водойм, будьте вкрай обачні та відповідальні!

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