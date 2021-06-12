208 годин тренувань. Львівські курсанти готуються до параду на День Незалежності

До параду військ у столиці з нагоди 30-ї річниці Незалежності України готуються дві «коробки» від Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі НАСВ.

Почесна місія представити всій країні видовий навчальний заклад і крокувати в ювілейну річницю Незалежності України Хрещатиком випала курсантам двох факультетів: бойового застосування військ та ракетних військ і артилерії.

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Як розповів тимчасовий виконувач обов’язків начальника факультету бойового застосування військ підполковник Олександр Гулима, тренування тривають за планом.

«Тренування відбуваються двічі на день. Одна година передбачена зранку й дві години в післяобідній час. Тобто, три години на добу курсанти тренуються у стройовій підготовці. Вона, до речі, супроводжуються фізичними вправами, які розвивають м’язи й забезпечують чіткість виконання стройових прийомів. Методики в нас «обкатані», бо військовослужбовці Академії не вперше беруть участь у парадах», ‒ зазначив підполковник Олександр Гулима.

Загалом програма тренувань розрахована на 208 годин, з яких 180 передбачено на стройовий вишкіл і 28 ‒ на фізпідготовку.

«Нині вишкіл військовослужбовців передбачає підготовчі вправи на місці, одиночну стройову підготовку, злагодження у шерензі з різними темпами та в цілому у складі парадного розрахунку», ‒ розповів офіцер командної ланки парадного розрахунку Володимир Пащетник.

Тренування парадних розрахунків продовжуються.

Раніше Львівський портал повідомляв, що до параду військ з нагоди 30-ї річниці Незалежності України у місті Києві планується залучити два парадні розрахунки від Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Що маршируватимуть із українськими гвинтівками.

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