У параді до Дня Незалежності продемонструють українські штурмові гвинтівки UAR-15

До параду військ з нагоди 30-ї річниці Незалежності України у місті Києві планується залучити два парадні розрахунки від Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Національної академії СВ.

Почесна місія представити всій країні свій видовий навчальний заклад і крокувати у ювілей Незалежності України Хрещатиком випала курсантам двох факультетів: бойового застосування військ, а також ракетних військ і артилерії. Парадний розрахунок майбутніх офіцерів-артилеристів крокуватиме в парадній формі одягу. Піхотинці – у польовій формі одягу та у бойовому спорядженні зі зброєю.

Як розповів начальник факультету бойового застосування військ Національної академії полковник Олександр Тимощук, кожен розрахунок налічує 150 військовослужбовців.

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«Командна група — 7 осіб, прапороносна група — 3 військовослужбовці, зведена рота в кількості 120 курсантів, ще 20 — резерв. Особовий склад підібраний. Всі майбутні учасники добре фізично розвинені та мають зріст не менше ніж 175 сантиметрів! Важливо, що всі вони вже вакциновані від COVID-19, — зазначив полковник Олександр Тимощук. — «З початку травня організована щоденна підготовка парадних розрахунків».

Слід зауважити, що парадний розрахунок курсантів факультету бойового застосування військ планує проходження не з автоматами Калашникова, а зі штурмовими гвинтівками UAR-15 українського виробництва.

Фото: Ukrmilitary

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