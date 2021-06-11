Жителю Львівщини «світить» 15 років тюрми за вбивство пенсіонера

До суду скерували обвинувальний акт стосовно 36-річного жителя Стрийського району, який жорстоко вбив пенсіонера. За скоєне чоловіку загрожує до 15 років тюрми. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Інцидент трапився цьогоріч 8 березня у місті Ходорів. Чоловіки розпивали спиртні напої, згодом між ними виник конфлікт, який переріс у бійку. В ході бійки підозрюваний наніс декілька ударів ножем в область голови потерпілого.

Далі чоловік став наносити удари руками і ногами, а також металевою палицею по тілу та голові пенсіонера. Від отриманих травм чоловік помер на місці.

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Станом на сьогодні до суду скеровано обвинувальний акт щодо 36-річного уродженця Стрийського району, якого обвинувачують в умисному вбивстві (ч.1 ст.115 КК України).

За вчинення умисного вбивства чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 15 років.

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