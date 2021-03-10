На Стрийщині зарізали 88-річного дідуся

У понеділок, 8 березня, у Ходорові, що в Стрийському районі Львівщини, жорстоко вбили 88-річного дідуся. Правоохоронці підозрюють в умисному вбивстві 36-річного мешканця району, йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, 9 березня до поліції звернулась опікунка 88-річного мешканця міста Ходорів. За словами заявниці, близько 09:00 год. прийшовши у дім до свого підопічного, вона виявила його тіло без ознак життя та зі слідами насильницької смерті.

Як встановили медики, смерть чоловіка настала внаслідок чисельних ножових поранень та інших тілесних ушкоджень, отриманих внаслідок побоїв.

Правоохоронці встановили, що до вчинення вбивства може бути причетний 36-річний мешканець одного з сіл Стрийського району та невдовзі затримали його.

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Встановлено, що напередодні, 8 березня, близько 13:00 год. зловмисник зустрів пенсіонера на вулиці та допоміг йому зайти у квартиру. В подальшому між чоловіками виник конфлікт, під час якого гість жорстоко побив господаря та декілька разів ударив ножем, після чого втік.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Зловмисника затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

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