ОСТАННІ НОВИНИ

SkyUp запустила рейси зі Львова до Стамбула

Вероніка Рой

|

У п’ятницю, 18 грудня, авіакомпанія SkyUp  Airlines запустила новий рейс зі Львова до Стамбула (Туреччина). Про це повідомляє Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Д. Галицького.

 

Рейси зі Львова до Стамбула здійснюватимуться по понеділках та п’ятницях.

В понеділок виліт зі Львова о 10.00 год., а приліт до Стамбула о 12 год. 15 хв.  Вартість квитків стартують від 1531 грн.

Реклама партнерів

У п’ятницю виліт зі Стамбула о 18 год. 15 хв., а приліт до Львова о 20 год. 20 хв. Ціни на квитки починаються від 831 грн.

Нагадаємо, Львівський портал також писав про те, куди можна полетіти зі Львова цієї зими. Детальніше про всі рейси можна дізнатися за цим посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Центр біржових технологій привітав дітей з малозабезпечених родин із Днем святого Миколая
Дарина ВОЗНЯК
Центр біржових технологій привітав дітей з малозабезпечених родин із Днем святого Миколая

День святого Миколая – одне з найулюбленіших свят українських дітлахів. Та не всі вони мають нагоду відчути святковий ду...

Смачно та корисно: чим здивувати близьких на новорічні свята у Львові
Омелян ШЕВЧУК
Смачно та корисно: чим здивувати близьких на новорічні свята у Львові

На новорічні та різдвяні свята мешканці Львівщини традиційно збирають за одним столом рідних людей і найближчих друзів. ...

Імунітет проти COVID. Корисні лайфхаки для його зміцнення
Соломія ГОЛОВІНА
Імунітет проти COVID. Корисні лайфхаки для його зміцнення

Ось уже майже рік, як в світі вирує пандемія коронавірусу. Поки всі ми з нетерпінням чекаємо на вакцину, дуже важливо зн...

Ритейл у місті Лева: протягом року відкрили 111 нових магазинів «АТБ»
Анастасія ПИЖ
Ритейл у місті Лева: протягом року відкрили 111 нових магазинів «АТБ»

Цьогоріч навіть у непростих у пандемічних та економічних умовах найбільша  торговельна мережа країни «АТБ» спромоглася п...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...