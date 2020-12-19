SkyUp запустила рейси зі Львова до Стамбула

У п’ятницю, 18 грудня, авіакомпанія SkyUp Airlines запустила новий рейс зі Львова до Стамбула (Туреччина). Про це повідомляє Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Д. Галицького.

Рейси зі Львова до Стамбула здійснюватимуться по понеділках та п’ятницях.

В понеділок виліт зі Львова о 10.00 год., а приліт до Стамбула о 12 год. 15 хв. Вартість квитків стартують від 1531 грн.

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У п’ятницю виліт зі Стамбула о 18 год. 15 хв., а приліт до Львова о 20 год. 20 хв. Ціни на квитки починаються від 831 грн.

Нагадаємо, Львівський портал також писав про те, куди можна полетіти зі Львова цієї зими. Детальніше про всі рейси можна дізнатися за цим посиланням.

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