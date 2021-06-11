На Львівщині на 45% поменшало хворих на гострі кишкові інфекції

З початку 2021 року на Львівщині на 45% знизилася захворюваність на гострі кишкові захворювання. Це пов’язують із дотриманням протиепідеміологічних заходів через коронавірусну інфекцію. Про 11 червня під час брифінгу повідомила заступниця генерального директора Львівського обласного лабораторного центру Марія Озірковська, передає Львівський портал.

Упродовж минулого року рівень інфікування гострими кишковими інфекціями знизився у 3 рази, а це понад 60% у порівнянні з 2019 роком. За словами Марії Озірковської, з початку 2021 року також фіксують зниження захворюваності на кишкові інфекції. Крім цього в області поменшало хворих і на вірус гепатиту А.

«Завдяки дотриманню протиепідеміологічних заходів ми фіксуємо зниження захворюваності на так звану «хворобу брудних рук». Мова йде про гострі кишкові захворювання. За минулий рік ми мали зниження на 60%. Аналогічну ситуацію ми маємо і цьогоріч. З початку 2021 року хворих поменшало на 45%. Також фіксуємо зниження захворюваності вірусним гепатитом А. Цьогоріч ми зафіксували три випадки проти 31 випадку минулого року. Фактично зниження у 10 разів, що є дуже суттєво», – каже Марія Озірковська.

Вона закликали мешканців Львівщини й надалі дотримуватися протиепідеміологічних заходів, аби не підхопити так званої «хвороби брудних рук».

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«Тому, враховуючи літній період та послаблення карантину, ми б хотіли закликати людей й надалі дотримуватися заходів профілактики кишкових інфекції як в домашніх осередках, так і в закладах громадського харчування», – додає Марія Озірковська.

Нагадаємо, раніше Львівський порталу повідомляв, що торік серед мешканців Львівщини значно знизився рівень захворюваності на інфекційні хвороби. В середньому випадків поменшало у 2,5 рази. Зокрема, зниження спостерігається з числа кишкових інфекцій, краплинних або імунокерованих інфекцій, вірусних гепатитів та вірусних геморганічних гарячок.

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