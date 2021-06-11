Мале Карпатське коло: на Львівщині розпочали ремонт двох мостів

На Львівщині розпочали ремонт перших об’єктів, які входять у реалізацію масштабного проєкту «Мале Карпатське коло». Наразі дорожники ремонтують відразу дві мостові переправи на автомобільній дорозі М-06 Київ – Чоп. Про це інформує Служба автомобільних доріг Львівщини, передає Львівський портал.

Так, тривають ремонтні роботи на двох мостах через річки Орявчик у с. Козьова, км 672+728 та Орява поблизу с. Орява, км 675+835.

Загалом у межах «Малого Карпатського кола» передбачено відремонтувати 75,5 км державних доріг на Львівщині. За слоавми керівника Служби автодоріг області, це 51,5 км шляху М-06 Київ-Чоп та 24 км – Т-14-24 Сколе-Славське.

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«Крім цього, плануємо відновити 37 мостових переходів, з них на дорозі М-06 Київ-Чоп – 26 одиниць та на дорозі Т-14-24 Сколе-Славське – 11 одиниць. Завдяки цьому проєкту ми з’єднаємо основні туристичні локації українських Карпат трьох областей: Львівську, Івано-Франківську та Закарпатську відремонтованими автошляхами, що суттєво вплине на соціально-економічний розвиток та збільшення туристичного потенціалу в регіоні», – розповів очільник Служби Олег Береза.

Наразі дорожники ремонтують мости на лівій стороні. Зокрема, з переліку виконаного:

демонтовано пошкоджені елементи споруд;

влаштовано нову основу та перехідні плити на підходах до мостів;

проведено монтаж шафових стінок та відкрилків;

виконано роботи з влаштування монолітної залізобетонної накладної плити;

влаштувано гідроізоляцію та дренаж по мостах;

встановлено бортовий камінь, нове бар’єрне та перильне огородження;

укладено нижній шар асфальтобетонного дорожнього покриття.

На черзі укладання верхнього шару асфальтобетону, ремонт другої частини мостів та нанесення дорожньої розмітки і встановлення нових дорожніх знаків.

Зазначимо, що державний інвестпроєкт включає 15 об’єктів на дорогах державного значення у Львівській області на орієнтовну суму 2,7 млрд грн. З них один об’єкт реконструкції – це мостовий перехід на автомобільній дорозі Т-14-24 Сколе -Славське км 14+672. На решті 14 об’єктах проведуть капітальний ремонт.

У Службі додали, що за амбітним планом Укравтодору у 2021 році на Львівщині мають відремонтувати 365,2 км державних автодоріг та 56 штучних споруд. Йдеться про будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний середній ремонт об’єктів.

Нагадаємо, що на Львівщині у межах проєкту «Мале Карпатське коло» планують відновити близько 200 км доріг, що з’єднують туристичні центри Карпат.

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Фото Служби автомобільних доріг у Львівській області