Каже, що збіднів: розлучений Дубневич просить суд скасувати 90 млн грн застави

2 червня Вищий антикорупційний суд України відмовив нардепу Ярославу Дубневичу у клопотанні скасувати 90 млн грн застави, застосованої до нього у 2019 році, та повернути кошти заставодавцям. Про це пишуть Наші гроші, посилаючись на повідомлення в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Зазначається, що у клопотанні про скасування застави Дубнневич каже, що заставодавці вимагають від нього повернути кошти. До слова, 86 млн грн застави внесли дві особи, сам політик вніс за себе лише 4 млн грн.

На думку адвоката нардепа Ігоря Федоренка, питання про заставу треба переглянути. Адже під час її призначення у 2019 році суд опирався на майновий стан Дубневича та кількість задекларованих ним коштів і об’єктів нерухомості у 2018 році. Натомість, на сьогодні статки нардепа суттєво зменшились.

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Як пише видання, у 2018 році доходи Дубневича становили 30 млн грн, у 2020 році – близько 0,5 млн грн. У 2018-му нардеп задекларував $3,10 млн готівки. За даними адвоката, сьогодні Дубневич зберігає готівкою 5,05 млн грн.

Також, під час виступу в суді адвокат наголосив, що при застосуванні застави суд посилався на наявність у Дубневича активів за кордоном. Йдеться про 100% корпоративних прав швейцарської фірми «Ліг Енерджі Холдінг АГ». Наразі Дубневич вже не володіє правами на цей об’єкт.

Ще цікавий факт, що за час слідства Ярослав Дубневич встиг розірвати шлюб, і зараз веде судову тяжбу про поділ спільно нажитого майна. За інформацією сайту «Судова влада України», засідання з поділу статків експодружжя Дубневичів відбудеться 6 липня у приміщенні Личаківського райсуду Львова.

Водначас, як пояснюють у ВАКС, цей спір не впливає на ризик переховуватись від слідства, тим більше, що екс-подружжя вирішує питання своїх часток у вже арештованому майні. Тож суд відмовив у скасуванні застави.

Нагадаємо, Ярослава Дубневича підозрюють у розкраданні більше 93 млн гривень ПАТ «Укрзалізниця».

У жовтні 2019 року Верховна Рада зняла з нардепа депутатську недоторканість та дала дозвіл на його арешт. Відтак, йому було повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід.

Наразі досудове розслідування у справі завершено, триває ознайомлення з матеріалами справи. По його завершенні обвинувальний акт буде скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.

Львівський портал раніше писав, що ВАКС зняв арешт з вилучених у нардепа коштів. Однак у січні 2021 суд знову арештував майно Дубневича.

Цікаво, що Дубневич приховав від слідства 200 золотих злитків, які офіційно належали його родині, а згодом виявилися проданими.

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