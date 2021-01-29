ВАКС вдруге арештував вилучені у Дубневича мільйони

29 січня Вищий антикорупційний суд вдруге заарештував кошти народного депутата Ярослава Дубневича, вилучені під час обшуків. Йдеться про понад 100 тисяч євро та понад 100 тисяч доларів США. Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Кошти арештовано на строк судового слідства та розгляду справи у суді.

«29.01.2021 за клопотанням детективів #НАБУ, погодженим прокурором #САП, Вищий антикорупційний суд заарештував кошти народного депутата України 9 скликання, підозрюваного у заволодінні понад 93 млн гривень коштів ПАТ “Укрзалізниці”, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України», – йдеться у повідомленні.

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Ухвалу суду можна оскаржити в суді апеляційної інстанції протягом 5 днів з моменту її оголошення.

Львівський портал раніше писав, що ВАКС зняв арешт з вилучених у нардепа коштів.

Нагадаємо, Ярослава Дубневича підозрюють у розкраданні більше 93 млн гривень ПАТ «Укрзалізниця».

У жовтні 2019 року Верховна Рада зняла з нардепа депутатську недоторканість та дала дозвіл на його арешт. Відтак, йому було повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід.

Наразі досудове розслідування у справі завершено, триває ознайомлення з матеріалами справи. По його завершенні обвинувальний акт буде скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.

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