ОСТАННІ НОВИНИ

ВАКС вдруге арештував вилучені у Дубневича мільйони

Юлія Осим

|

29 січня Вищий антикорупційний суд вдруге заарештував кошти народного депутата Ярослава Дубневича, вилучені під час обшуків. Йдеться про понад 100 тисяч євро та понад 100 тисяч доларів США. Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

 

Кошти арештовано на строк судового слідства та розгляду справи у суді.

«29.01.2021 за клопотанням детективів #НАБУ, погодженим прокурором #САП, Вищий антикорупційний суд заарештував кошти народного депутата України 9 скликання, підозрюваного у заволодінні понад 93 млн гривень коштів ПАТ “Укрзалізниці”, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України», – йдеться у повідомленні.

Реклама партнерів

 

Ухвалу суду можна оскаржити в суді апеляційної інстанції протягом 5 днів з моменту її оголошення.

Львівський портал раніше писав, що ВАКС зняв арешт з вилучених у нардепа коштів.

Нагадаємо, Ярослава Дубневича підозрюють у розкраданні більше 93 млн гривень ПАТ «Укрзалізниця».

У жовтні 2019 року Верховна Рада зняла з нардепа депутатську недоторканість та дала дозвіл на його арешт. Відтак, йому було повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід.

Наразі досудове розслідування у справі завершено, триває ознайомлення з матеріалами справи. По його завершенні обвинувальний акт буде скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Революція у Шевченківському гаю: проти кого?
Севастіян ДМИТРУХ
Революція у Шевченківському гаю: проти кого?

Напередодні Різдва Христового нечиста сила буяє особливо, бо не може стерпіти правди про Сина Божого, який приходить на ...

А той третій празник – Святе Водохреща
Вероніка РОЙ
А той третій празник – Святе Водохреща

Усі ми знаємо відому та дуже популярну в Україні колядку «Добрий вечір тобі», у якій перелічують три важливі різдвяні св...

ТОП-100 українських пісень 2020 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2020 року

Поява нових українських пісень продовжує бити рекорди. Якщо до впровадження квот нових українських треків впродовж року ...

На Різдво до Франка
Наталя ДУЛЯБА
На Різдво до Франка

Чи не найперша асоціація, яка виникає при згадці про Івана Франка, – це Каменяр, вічний революціонер, провідник націонал...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...