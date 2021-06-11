Гасло «Слава Україні — Героям Слава» затвердили символом українського футболу

Гасло «Слава Україні — Героям Слава» визнано офіційним футбольним символом України. Таке рішення одноголосно затвердив виконком Української асоціації футболу, повідомив у Facebook президент УАФ Андрій Павелко.

Так, футбольні символи виконком асоціації підтримав одноголосно 45 голосами «за». Відтепер на усіх офіційних заходах УАФ, подіях за участі представників асоціації на міжнародній арені і в матчах національних збірних разом з малим гербом УАФ у вигляді тризубу з написом «Ukraine» зможе використовуватися великий герб—карта України з тризубом у центрі.

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«Також Виконком затвердив офіційний футбольний статус гасел «Слава Україні!» і «Героям слава!», які вже багато років є привітанням для мільйонів наших вболівальників в рідній країні, і по всьому світу. На всіх матчах наших збірних! Унікальний національний футбольний код, який містять в собі ці атрибути, об’єднав усіх українців, з різних регіонів України і наших земляків з різних країн і континентів. Ми зобов’язані і маємо за честь оберігати його і наповнювати новою силою єднання! Вітаю всю футбольну Україну з цим історичним рішенням!», — написав Андрій Павелко.

Нагадаємо, нову форму презентував очільник Української асоціації футболу Андрій Павелко на своїй сторінці у Facebook. На ній буде напис «Слава Україні!» та обрис мапи нашої держави.У цій формі збірна України гратиме на Євро-2020, яке перенесли на літо 2021-го через пандемію.

Згодом союз європейських футбольних асоціацій затвердив нову гральну форму збірної України з футболу для чемпіонату Європи 2020 року, на якій зображені кордони країни, що включають Крим.

Проте невдовзі УЄФА змінив своє рішення та тепер вимагає прибрати напис «Героям слава» з форми українських футболістів.

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