У центрі Львова маршрутка збила 16-річну дівчину

У четвер, 10 червня, у Львові на перехресті проспекту Чорновола – вул. Під Дубом маршрутка збила 16-річну дівчину. Відео ДТП оприлюднила Гаряча лінія міста.

Попередньо відомо, що ДТП сталася 14:10 год. на перехресті проспекту Чорновола – вул. Під Дубом. З відео видно, що маршрутка їхала зі сторони центру Львова проспектом Чорновола. ДТП трапилася у той час, коли дівчина почала переходити дорогу на зелене світло світлофора.

Речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська повідомила Львівському порталу, що постраждалою є 16-річна львів’янка. Дівчину доставили у лікарню. Її діагноз встановлюється.

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«Водій маршрутного автобуса, 55-річний мешканець Городоцького району, скоїв наїзд на 16-річну львів’янку. Дівчину доставлено в лікарню, уточнюємо її діагноз», – зазначила Світлана Добровольська.

Наразі причини ДТП встановлюють. Вирішується питання правової кваліфікації.

Зауважимо, що це вже третя ДТП за участю маршрутки протягом останнього тижня. Так, 7 червня на вулиці Левандівській маршрутка №11 врізалася у дерево. У результаті аварії п’ятеро пасажирів отримали травми.

А 10 червня на проспекті Червоної Калини маршрутка врізалась у знак та конструкцію АЗС. У момент ДТП пасажирів у салоні не було.

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Відео: Гаряча лінія міста Львова