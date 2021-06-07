У Львові маршрутка влетіла в дерево: п’ять пасажирів постраждали

У понеділок, 7 червня, на вулиці Левандівській у Львові маршрутка №11 врізалася у дерево. У результаті аварії п’ятеро пасажирів отримали травми. Про це інформує пресслужба міськради Львова.

Так, близько 6 год. ранку на вулиці Левандівській автобус №11 врізався в дерево. Внаслідок зіткнення п’ять пасажирів постраждали. Їм надали медичну допомогу і госпіталізували.

«Причини ДТП встановлюють. Поліція розглядає кілька версій. Обслуговує маршрут № 11 перевізник «Міра і К», – повідомили в управлінні транспорту ЛМР.

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Депутат ЛМР Ігор Зінкевич повідомив, що водію маршрутки під час руху стало погано.

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Фото: Ігоря Зінкевича