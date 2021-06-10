На Львівщині почали вивчати рівень імунітету до Covid-19

Зі 7 червня на території Львівщини стартувало сероепідеміологічне дослідження антитіл до коронавірусу у мешканців. Про це Львівському порталу повдомили в обласному департаменті охорони здоров’я.

Дослідження проходить у два етапи: медичний (забір крові у мешканців) та соціологічний (опитування).

Вибірково у жителів Львівщини братимуть кров із вени, аби дослідити її на наявність антитіл класу Ig G до коронавірусу SARS-CoV-2, а також проводитимуть опитування безпосередньо у домогосподарствах.

Зазначимо, що наявність у людини антитіл класу G свідчить про те, що вона вже перехворіла на коронавірус. Раніше медики неодноразово говорили, що частина українців могла перенести Covid-19 безсимптомно. Відтак завдяки дослідженню хочуть дізнатися, скільки громадян реально перенесли цю недугу.

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Скільки саме учасників дослідження буде на Львівщині, не уточняють. Втім кажуть, що їх відбирають випадковим чином відповідно до методології дослідження. Все це для того, щоб отримати репрезентативну вибірку для всього населення України.

Сероепідеміологічне дослідження проводять у таких населених пунктах Львівської області:

Дрогобицький р-н (м. Борислав, м. Дрогобич, м. Стебник, с. Зимівки, с. Орів, смт Східниця)

Золочівський р-н (м. Броди, м. Броди, с. Будиголош, с. Грабова, с. Гаї-Смоленські, с. Пониква, с. Липина, с. Орани, с. Топорів, с. Заболото, с. Леньків, смт Підкамінь, с. Стрихалюки)

Львівський р-н (м. Кам’янка-Бузька, м. Львів, с. Верени, с. Колоденці, с. Підгайчики, с. Косичі, с. Шопки, с. Потелич – вул. Шевченка, с. Хитрейки, с. Цитуля, смт Брюховичі)

Самбірський р-н (м. Самбір, с. Задністря, с. Тур’є)

Стрийський р-н (с. Довголука, смт Верхнє Синьовидне, смт Розділ, смт Славське)

Червоноградський р-н (с. Торки, смт Жвирка)

Яворівський р-н (м. Новояворівськ, с. Віжомля, с. Добростани, с. Кертинів, смт Немирів)

Зазначимо, дослідження на рівень антитіл до Covid-19 проводять по всій території України. Його анонсували цьогоріч у березні, аби з’ясувати, скільки людей реально перехворіли на коронавірус.

Дослідження проводять п’ять організацій: Центр громадського здоров’я МОЗ України, Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка, Центр соціальних експертиз ім. Ю. Саєнка, Медична лабораторія «Діла» та Товариство Червоного Хреста України. Також залучені департаменти охорони здоров’я обласних та Київської міської державних адміністрацій, заклади охорони здоров’я та окремі медичні працівники.

Нагадаємо, за офіційними даними на коронавірус перехворіли майже 137 тисяч жителів Львівської області.

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