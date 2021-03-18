У МОЗ хочуть протестувати українців на наявність антитіл до Covid-19

Українців перевірять на наявність антитіл до Covid-19. Масштабне дослідження планують провести найближчим часом, заявив керівник Центру громадського здоров’я Роман Родина, передає Львівський портал.

Таке масове тестування дозволить зрозуміти, яка кількість населення перехворіла корона вірусом, зокрема, безсимптомно.

«Це робиться для того, щоб епідеміологи знали, яка кількість людей стикнулася з інфекцією. Наявність антитіл класу G свідчить про те, що людина п6ерехворіла Covid-19. Можливо, хвороба пройшла безсимптомно, а таких випадків досить багато, чи, можливо, вона не зверталася до лікаря. Проводячи такі дослідження, ми зможемо реально розуміти, який відсоток людей стикнувся з корона вірусом», – зазначив Роман Родина.

Він додав, що провести таке дослідження у МОЗ планують найближчим часом.

Реклама партнерів

Нагадаємо, за попередню добу в Україні зафіксували найбільше від початку року нових випадків коронавірусу – понад 15 тисяч. Більше тисячі з них – на Львівщині.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook