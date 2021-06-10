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17 ударів викруткою: львів’янина відправили в тюрму за спробу вбивства

Наталя Дуляба

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Суд виніс вирок 50-річному львів’янину, який завдав своїй співмешканці 17 ударів викруткою у груди та живіт. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Випадок стався торік у квітні на вул. Демнянській у Львові. Тут між 50-річним раніше судими львів’янином і його 34-річною співмешканкою виник конфлікт з приводу їхніх стосунків. Тоді обвинувачений вихопив із рук жінки викрутку та 17 разів ударив нею потерпілу у грудну клітку та живіт.

На крики жінки вийшли небайдужі перехожі та мешканці прилеглого будинку, відтак засуджений не довів свій задум до кінця, а втік з місця події. Постраждалу забрали в реанімацію, лікарі боролися за її життя.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.15 – ч.1 ст.115 ККУ (закінчений замах на вбивство).

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Суд визнав обвинуваченого винним та призначив йому покарання у вигляді 7 років і 8 місяців тюрми.

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