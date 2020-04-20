Львів’янин викруткою наніс знайомій 20 ударів у груди

У Львові про підозру повідомили 48-річному місцевому мешканцю, який намагався вбити знайому викруткою. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції у Львівській області.
Як зазначається, у Сихівський відділ поліції 18 квітня надійшло повідомлення від медиків про пацієнтку, госпіталізовану в реанімаційне відділення однієї з львівських лікарень з діагнозом «численні колоті рани грудної клітини».
З’ясувалося, що тілесні ушкодження постраждалій, 33-річній мешканці Миколаївського району, завдав її знайомий – 48-річний львів’янин. Вночі під час конфлікту чоловік наніс жінці близько двадцяти ударів, ймовірно, викруткою в ділянку грудей.
Потерпіла перебуває у реанімації, лікарі роблять усе, щоб врятувати їй життя.
Чоловіку повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.15 (замах на злочин) ч.1 ст.115 (умисне вбивство) ККУ. Йому загрожує до 15 років тюрми.
За рішенням суду поліцейські взяли підозрюваного під варту. Досудове розслідування триває.
Соломія Головіна