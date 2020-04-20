Львів’янин викруткою наніс знайомій 20 ударів у груди

У Львові про підозру повідомили 48-річному місцевому мешканцю, який намагався вбити знайому викруткою. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції у Львівській області.

Як зазначається, у Сихівський відділ поліції 18 квітня надійшло повідомлення від медиків про пацієнтку, госпіталізовану в реанімаційне відділення однієї з львівських лікарень з діагнозом «численні колоті рани грудної клітини».

З’ясувалося, що тілесні ушкодження постраждалій, 33-річній мешканці Миколаївського району, завдав її знайомий – 48-річний львів’янин. Вночі під час конфлікту чоловік наніс жінці близько двадцяти ударів, ймовірно, викруткою в ділянку грудей.

Потерпіла перебуває у реанімації, лікарі роблять усе, щоб врятувати їй життя.

Чоловіку повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.15 (замах на злочин) ч.1 ст.115 (умисне вбивство) ККУ. Йому загрожує до 15 років тюрми.

За рішенням суду поліцейські взяли підозрюваного під варту. Досудове розслідування триває.