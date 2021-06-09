ОСТАННІ НОВИНИ

Підприємцю, який роздерибанив гроші на сміттєзвалищі у Великих Мостах, «світить» тюрма

Юлія Осим

|

Львівського підприємця судитимуть за привласнені понад пів мільйона гривень на реконструкції сміттєзвалища у Великих Мостах. За скоєне 29-річному директору підприємства-підрядника загрожує ув’язнення. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

Встановлено, що у грудні 2017 року керівник підприємства-підрядника, яке виконувало реконструкцію сміттєзвалища у Великих Мостах на Червоноградщині вносив в акти приймання виконаних робіт завідомо неправдиву інформацію, зокрема, щодо обсягу проведених робіт. У результаті обвинувачений заволодів бюджетними коштами на суму понад 500 тис грн.

Реклама партнерів

Відтак, прокурорами до суду скеровано обвинувальний акт щодо 29-річного директора одного з львівських підприємств, якого обвинувачують за ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 ККУ у  заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах та службовому підробленні, що спричинило тяжкі наслідки.

За вчинене обвинуваченому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, підприємця викрили на розкраданні грошей на реконструкції сміттєзвалища у Великих Мостах.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото Львівської обласної прокуратури

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Виклик вулиці чи батькам? Чому діти тікають з дому
Ольга ДЕНИСЯКА
Виклик вулиці чи батькам? Чому діти тікають з дому

На Львівщині фактично щодня зникає одна дитина. На щастя, поліція всіх знаходить та повертає батькам. Згідно зі статисти...

День захисту дітей з «АТБ»: найменшим українцям дарують надію та допомагають повернути здоров'я
Анастасія ПИЖ
День захисту дітей з «АТБ»: найменшим українцям дарують надію та допомагають повернути здоров'я

Міжнародний день захисту дітей цього року припадає на вівторок, 1 червня. Це свято, засноване у Франції в середині минул...

Як у 2021 році «АТБ» наповнює бюджет, розширює мережу та забезпечує українців найсвіжішими продуктами за доступними цінами
Анастасія ПИЖ
Як у 2021 році «АТБ» наповнює бюджет, розширює мережу та забезпечує українців найсвіжішими продуктами за доступними цінами

Перший квартал поточного року продемонстрував, що компанія «АТБ», яка є багаторічним лідером української галузі роздрібн...

Електросамокати є – правил немає. Коли візьмуться за водіїв екотранспорту
Ольга ДЕНИСЯКА
Електросамокати є – правил немає. Коли візьмуться за водіїв екотранспорту

Цієї весни у Львові значно зріс попит на прокат електросамокатів. Зручно і економить багато часу, пояснюють їх користува...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...