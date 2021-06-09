Підприємцю, який роздерибанив гроші на сміттєзвалищі у Великих Мостах, «світить» тюрма

Львівського підприємця судитимуть за привласнені понад пів мільйона гривень на реконструкції сміттєзвалища у Великих Мостах. За скоєне 29-річному директору підприємства-підрядника загрожує ув’язнення. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

Встановлено, що у грудні 2017 року керівник підприємства-підрядника, яке виконувало реконструкцію сміттєзвалища у Великих Мостах на Червоноградщині вносив в акти приймання виконаних робіт завідомо неправдиву інформацію, зокрема, щодо обсягу проведених робіт. У результаті обвинувачений заволодів бюджетними коштами на суму понад 500 тис грн.

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Відтак, прокурорами до суду скеровано обвинувальний акт щодо 29-річного директора одного з львівських підприємств, якого обвинувачують за ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 ККУ у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах та службовому підробленні, що спричинило тяжкі наслідки.

За вчинене обвинуваченому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, підприємця викрили на розкраданні грошей на реконструкції сміттєзвалища у Великих Мостах.

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Фото Львівської обласної прокуратури