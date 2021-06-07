Після ДТП з маршруткою у Львові перевірять перевізника «Міра і К»

Управління транспорту ЛМР призначило службове розслідування щодо ДТП на Левандівці і спільно з «Укртрансбезпекою» перевірить усі автобуси перевізника «Міра і К» щодо технічного стану машин. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Зазначимо, що зранку у понеділок, 7 червня, на вулиці Левандівській у Львові маршрутка №11 врізалася у дерево. У результаті аварії п’ятеро пасажирів отримали травми

За словами заступниці міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірини Маруняк, причиною ДТП могли бути технічні несправності автобуса. Через це перевірять технічний стан всіх автобусів перевізника «Міра і К».

Реклама партнерів

«За однією із версій, причиною ДТП на вул. Левандівська, 25 можуть бути технічні несправності автобуса. У зв’язку з цим, управління транспорту призначає службове розслідування щодо цього ДТП, і спільно з «Укртрансбезпекою» здійснить перевірку усіх автобусів «Міра і К» щодо технічного стану машин», – розповіла Ірина Маруняк.

За інформацією лікарні швидкої допомоги, усі постраждалі зараз лікуються амбулаторно. Вони отримали переломи кінцівок та забої, та після надання необхідної допомоги у лікарні їх відпустили додому.

«Всіх оглянули, частині запропонували стаціонарне лікування, але вони відмовилися. Зараз усі постраждалі на амбулаторному лікуванні. Постраждалі отримали легкі забої м’яких тканин тіла, у двох були переломи кісток верхніх кінцівок. Стан усіх – задовільний», – повідомили в лікарні швидкої медичної допомоги Львова.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Ігоря Зінкевича