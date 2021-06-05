Смертність від Covid на Львівщині знижується

На Львівщині фіксують зниження смертності від коронавірусу. Упродовж останнього тижня, з 31 травня до 4 червня, в середньому було 5 смертельних випадків в день. Про це інформує Львівський обласний центр громадського здоров’я.

Загалом кількість виявлення нових випадків коронавірусної інфекції за останній тиждень зменшилась в середньому до 100 випадків в день. Таким чином, продовжуючи тенденцію до спаду епідемії.

«Таким чином, графічно зобразивши частки активно хворих, померлих та уже осіб, що одужали, можемо побачити, як частка активно хворих на фоні інших стає мізерною, що також підтверджують дані про госпіталізацію останнім часом», – кажуть в обласному центрі громадського здоров’я.

Смертність від Covid в області теж зменшується. За останній тиждень в середньому було 5 смертельних випадків в день. Загалом за тиждень 35 осіб померло від коронавірусної інфекції.

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Загалом на Львівщині підтверджено 136 419 випадків коронавірусної інфекції. Від ускладнень інфекції померло понад 3 500 осіб.

Нагадаємо, з Великодніх свят на Львівщині стрімко впав рівень захворюваності. У ЛОДА прогнозували новий спалах у середині травня, втім ситуація досі залишається стабільною.

Тим часом в області суттєво знизилась завантаженість лікарень хворими на коронавірус. Відтак на Львівщині збираються згорнути половину covid-відділень. З їх переліком можна ознайомитися за посиланням.

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