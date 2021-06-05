Мешканці Львівщини стали рідше користуватися громадським транспортом

Цьогоріч послугами пасажирського транспорту на Львівщині скористалися на 15% менше пасажирів, ніж у 2020 році. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні статистики у Львівській області.

З початку 2021 року усіма видами пасажирського транспорту перевезено 45,4 млн пасажирів. Це на 15% менше ніж у січні-квітні 2020 року.

Так, послугами автомобільного транспорту в області у січні-квітні 2021 року скористалися 25,5 млн пасажирів, що на 2,9% менше, ніж аналогічний період минулого року.

Електротранспортом області з початку року перевезено 18,6 млн пасажирів – це на 26,3% менше, ніж у січні–квітні 2020 року. Зокрема тролейбусами перевезено 8,8 млн осіб (на 24,8% менше), трамваями – 9,8 млн осіб (на 27,6% менше).

Реклама партнерів

До слова, нещодавно у громадському транспорті Львова подорожчав проїзд. Поїздка у маршрутці тепер коштує 10 грн, в електротранспорті – від 8,50 грн.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook