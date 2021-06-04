Відомо, скільки доз Covid-вакцини в Україні ліквідували

Як інформують у Міністерстві охорони здоров’я, станом на 30 травня було утилізовано 742 дози вакцини в межах кампанії з вакцинації проти коронавірусу. Сюди входять розбиті та пошкоджені дози, а також ті, що не підялгають використанню. Про це пише Радіо Свобода.

Зокрема, за виробниками:

Covishield (AstraZeneca індійського виробництва) – 654 доз, з них лише Івано-Франківська область втратила 533 дози;

(AstraZeneca індійського виробництва) – 654 доз, з них лише Івано-Франківська область втратила 533 дози; Coronavac (Sinovac Biotech) – 11 доз, з них Сумська область – шість доз, Хмельницька – чотири дози, Миколаївська область – одна доза;

(Sinovac Biotech) – 11 доз, з них Сумська область – шість доз, Хмельницька – чотири дози, Миколаївська область – одна доза; Comirnaty (вакцина Pfizer та BioNTech) – 12 доз, всі втрачено в Києві;

(вакцина Pfizer та BioNTech) – 12 доз, всі втрачено в Києві; AstraZeneca – 65 доз, з них 40 доз у Запорізькій області, 11 в Івано-Франківській, десять у Житомирській області і одна в Дніпропетровській.

У відомстві пояснили, що, згідно із наказом МОЗ № 948 від 18 травня 2018 року, передбачено індикативні показники втрат для вакцин зі стандартом ефективного управління вакцинами ВООЗ та ЮНІСЕФ.

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«Прогнозований індикативний показник втрат для 2-6-дозних рідких вакцин становить до 10%, прогнозований індикативний показник втрат для 10-20 дозних рідких вакцин становить до 25%», – роз’яснили у МОЗ.

Вміст вакцини у дозах:

Covishield містить 10 доз вакцини – і на їх використання є лише шість годин.

Coronavac постачається в одиничних шприц-дозах.

Comirnaty містить шість доз і потребує дуже низьких температур для зберігання, тому людей щеплюють, зазвичай, в одному місці.

AstraZeneca містить 10 доз.

Водночас про кількість втрачених коштів за пошкоджені дози вакцин у міністерстві не можуть відповісти.

«Інформація щодо вартості та суми витрачених коштів на придбання вакцини, відповідно до вимог виробників, підписаних договорів про нерозголошення і конфіденційність, ініційованих цими світовими компаніями з бездоганною репутацією, є конфіденційна», – йдеться у повідомленні.

Щодо причин втрачених доз вакцини володіють структурні підрозділи охорони здоров’я обласних держадміністрацій.

Нагадаємо, на території Львівщини працюють майже дві сотні пунктів щеплення. Із детальним переліком адрес та інструкцією, як записатись на вакцинацію, можна ознайомитися за цим посиланням.

Також на стадіоні «Арена Львів» розпочав роботу Центр вакцинації населення проти коронавірусу. У перші два дні роботи Центру вакцинації у Львові щеплення проти коронавірусу отримали 1 041 особа. Усі були зареєстровані у додатку «Дія».

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