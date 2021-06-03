Ryanair відкрив нові рейси зі Львова до Познані та Неаполя

Авіакомпанія Ryanair запустила два нові рейси зі Львова. З 2 червня польоти здійснюються до польського міста Познань та італійського Неаполя. Про це повідомили у льівському аеропорту, передає Львівський портал.

Так, від учора, 2 червня, авіакомпанія Ryanaіr розпочала виконання регулярних рейсів зі Львова до Познані та Неаполя.

Зазначимо, що це нові рейси для Ryanair і перші з Міжнародного аеропорту «Львів» до Познані та Неаполя у 2021 році.

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Польоти до Познані виконуватимуться по середах і неділях, до Неаполя – по середах і суботах, а з 2 липня – по понеділках і п’ятницях.

Квитки можна придбати за посиланням.

Нагадаємо, у липні авіаперевізник Ryanaіr планує запустити рейси зі Львова на Кіпр.

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Фото Міжнародного аеропорту «Львів»