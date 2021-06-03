Найбільший замок Львівщини візуалізують у 3D-форматі

Найбільший замок Львівщини, що у Старому Селі, відтворять у 3D-форматі. Він – один з 16 об’єктів, які цього року відсканують у межах проєкту «Культурна спадщина Львівщини. Перезавантаження». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

За словами організаторів проєкту, упродовж одного дня вони за допомогою фотоапаратів, сканерів та дронів максимально фіксують кожен сантиметр замкових стін, роблячи тисячі фотографій. Згодом усі знімки дозволять відтворити будівлю у точних розмірах у тривимірному просторі.

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У департаменті архітектури та розвитку містобудування ЛОДА відзначили, що результати сканування можна буде використати не лише для промоції унікальної пам’ятки, але й для моніторингу стану та потреб виконання проєкту консервації збережених стін замку.

Відтак, створені 3D-моделі використають передусім для промоції цих об’єктів: буде надруковано спеціальний набір AR-поштівок, які розповсюджуватимуть безкоштовно. Навівши камеру смартфона на листівку та скориставшись додатком “PocketCityAR”, можна буде побачити 3D-модель кожної пам’ятки. Вони доповнять об’єкти культурної спадщини з Києва, Харкова, Львова, Чорткова та Одеси, які вже є у додатку.

Зазначимо, що проєкт «Культурна спадщина Львівщини. Перезавантаження» ініційований департаментом архітектури та розвитку містобудування ЛОДА, партнером є Інститут стратегії культури, а фінансову підтримку надав Український культурний фонд.

До переліку пам’яток Львівщини, які ревіталізують у межах проєкту, увійшли:

Пам’ятка археології національного значення «Городище літописного міста Звенигорода» Замок XV-XVII ст. у с. Свірж Замок XVІІ ст. у с. Старе Село Замок-палац XVI-XVII ст. у смт. Поморяни Замковий комплекс (палац з казематами) у м. Броди Монастирський храм з дзвіницею XV-XVIII ст. в смт. Підкамінь Палац Потоцьких кін. ХІХ ст. в с. Тартаків Палацово-парковий комплекс «Садиба баронів Гредлів» у м. Сколе Ратуша XVІІІ ст. у м. Добромиль Костел 1758 р. у с. Годовиця Костел ХVІІ ст. Різдва Богородиці у м. Комарно Костел Успіння Пресвятої Діви Марії у с. Білий Камінь Церква Різдва Пресвятої Богородиці XVI ст. у смт. Щирець Дерев’яна церква Собору Пресвятої Богородиці 1838 р. в с. Матків Дерев’яна церква Св. Михаїла 1663 р. у с. Ісаї Дерев’яна церква Воздвиження Чесного Хреста 1661 р. у м. Дрогобичі

Раніше Львівський портал писав, що 16 пам’яток Львівщини відтворять у форматі 3D.

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