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16 пам’яток архітектури Львівщини можна буде «потримати на долоні»

Юлія Осим

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16 архітектурних пам’яток Львівщини відтворять у форматі 3D. За допомогою смартфона бажаючі зможуть оглянути Свірзький замок, дерев’яну церкву з села Матків зі спадщини ЮНЕСКО чи костел Годовиці, де творив легендарний Пінзель. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

 

Оцифрує та відтворить 3D-моделі об’єктів компанія Скайрон у межах проєкту «Культурна спадщина Львівщини. Перезавантаження».

«З 2016 року ми плекали ідею створити листівки, за допомогою яких у доповненій реальності можна буде побачити будівлі у 3D. Однак схожих проєктів в Україні ще не було, тож порад не було у кого питати. Методом спроб і помилок через 3 роки ми втілили ідею в життя і випустили перший наклад 3D AR-поштівок з 24 пам’ятками Львова. Згодом були й інші міста. А тепер ми нарешті отримали нагоду оцифрувати пам’ятки Львівщини», – розповів співзасновник компанії Скайрон Юрій Преподобний.

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Торік у межах проєкту «Кишенькова країна» Скайрон оцифрувала по одній пам’ятці у всіх областях України. Вони, а також пам’ятки Києва, Харкова та Одеси стали частиною додатку PocketCityAR.

Також окремі проєкти було реалізовано у Чорткові та Комарно. Цього року до додатка PocketCityAR додадуть і пам’ятки нашої області. «Кишенькова Львівщина» є частиною проєкту «Культурна спадщина Львівщини. Перезавантаження», який ініціював департамент архітектури та розвитку містобудування Львівської ОДА, партнером є Інститут стратегії культури, а фінансову підтримку надав Український культурний фонд.

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