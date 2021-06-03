Комплекс пологового будинку на Раппапорта хочуть зробити пам'яткою архітектури

У Львові комплекс нинішнього пологового будинку на Раппапорта може стати щойно виявленою пам’яткою архітектури. Як повідомили у департаменті архітектури ЛОДА, таке рішення проголосували на консультативній раді, передає Львівський портал.

На сьогодні головний корпус пологового будинку на вулиці Якова Раппапорта, 8 у Львові вже є пам’яткою архітектури. Наголошується, що ще три історичні будівлі та огорожа комплексу колишнього єврейського шпиталю теж мають важливу історичну та архітектурно-мистецьку цінність, і повинні перебувати під опікою пам’яткоохоронного законодавства.

Зазначимо, комплекс шпиталю збудований наприкінці XIX – початку XX століть для хворих і зубожілих євреїв. До пам’яток пропонують внести колишній будинок інвалідів (нині – сімейна поліклініка), лабораторію та пральню. Також старовинну огорожу, збудовану за проєктом архітектора Владислава Годовського.

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Як поінформували в департаменті, усі споруди отримають статус щойно виявлених пам’яток після відповідного розпорядження голови ЛОДА та виготовлення облікової документації.

Крім того, консультативна рада розглянула і погодила науково-проектну документацію реставрації трьох об’єктів в історичному центрі Львова, і рекомендувала ще кілька об’єктів до внесення у перелік щойно виявлених пам’яток.

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