У горах на Львівщині обвалилась відремонтована дорога

На капітально відремонтованій торік дорозі Бориня – Боберка утворилось провалля. Асфальт провалився на ділянці довжиною близько 1,5 км у селі Нижня Яблунька. Про це на своїй сторінці у Facebook написав депутат Самбірської райради Роман Думич.

Про утворене провалля посеред відремонтованої дороги С141515 Бориня – Боберка Роман Думич повідомив 1 червня. На його думку, асфальт у Нижній Яблуньці провалився через сильні дощі. Якщо опади не припиняться, то в повній ізоляції можуть опинитися близько 7000 мешканців довколишніх сіл.

«Велика загроза, що в села Верхня Яблунька, Шандровець і Боберка не проїдуть екстрені медична та пожежна служби, громадський транспорт, а також не доставлять товарів першої необхідності, адже це єдиний шлях. Об’їзду організувати немає можливості», – наголосив депутат.

Зазначимо, що дорога місцевого значення Бориня – Боберка є частиною Малого карпатського кола і має протяжність більше 26 км. Вона має вести до майбутнього нового пункту пропуску «Боберка – Смольник».

Цю дорогу почали ремонтували у 2020 році у межах «Великого будівництва», всі роботи виконувала фірма «Онур». Загальна вартість капремонту становить 419,5 млн грн, торік із держбюджету було виділено 90 млн грн. За ці кошти відновили 4 км дороги із запланованих 10 км.

На утворене провалля у Нижній Яблуньці вже відреагували у Львівській ОДА. Чиновники кажуть, що причиною стали проблеми з водовідведенням. Повторно ремонтувати цю ділянку дороги має «Онур» за власний кошт.

«Це є гірська частина території, там після зими збирається велика кількість води, тож необхідно вирішити питання водовідведення. На робочій нараді буде напрацьовано графік виконання робіт із ліквідації пошкодженого дорожнього полотна та продовження подальших ремонтних робіт. Об’єкт не зданий в експлуатацію, відтак усі недоліки підрядник усуне за власні кошти», – прокоментував ситуацію заступник голови ЛОДА Юрій Бучко.

Додамо, решту дороги Бориня – Боберка мають відремонтувати цьогоріч. На це передбачили 50 млн грн.

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Фото: Роман Думич