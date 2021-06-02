На Львівщині дорожчає бензин, але подешевшав дизель

Мінекономіки визначило середню вартість 1 літра дизельного палива – 20,91 гривень, та 1 літра бензинів автомобільних GASOLINE 10 ppm – 24,92 гривень. Відповідний директорат цінової політики оприлюднено на сайті Міністерства економіки України.

За даними enkorr, максимальна торговельна націнка, згідно з постановою уряду про держрегулювання цін, повинна бути не більше 5 грн/л на бензин і 7 грн/л на дизпаливо.

У той же час на Львівщині частина великих мереж АЗС знову підвищила ціни на паливо. Середня вартість бензину «А-98», «А-95+», «А-92» та автомобільного газу подорожчали, натомість ціни на класичний «А-95» та дизельне паливо пішли вниз, передає кореспондент Львівського порталу.

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Станом на 2 червня 2021 року середня вартість палива на Львівщині:

Бензин «А-98» – 34.64 грн/л (+54 коп.)

UPG – 30.18 грн/л (-1.76 грн) SOCAR – 36.78 грн/л (+1.30 грн) WOG – 36.99 грн/л (+2.10 грн)

Бензин «А-95+» – 31,76 грн/л. (+60 коп.)

Укрнафта – 28.50 грн/л (без змін) БРСМ-Нафта – 29.49 грн/л (+0.70 грн) Shell – 32.64 грн/л. (+0.55 грн) WOG – 32.99 грн/л (+1.00 грн) ОККО – 32.99 грн/л (без змін) SOCAR – 33.98 грн/л (+1.00 грн)

Бензин «А-95» – 29,36 грн/л. (-31 коп.)

Укрнафта – 28.00 грн/л (без змін) БРСМ-Нафта – 28.29 грн/л (+0.80 грн) UPG – 29.41 грн/л (+0.50 грн) Shell – 29.84 грн/л. (+0.35 грн) ОККО – 29.84 грн/л. (-1.15 грн) WOG – 84 грн/л. (-1.15 грн) SOCAR – 29.84 грн/л. (-2.14 грн)

Бензин «А-92» – 28,82 грн/л. (+12 коп.)

Укрнафта – 27.00 грн/л (без змін) БРСМ-Нафта – 27.29 грн/л (+0.80 грн) UPG – 28.91 грн/л (+1.00 грн) Shell – 29.34 грн/л. (-0.45 грн) SOCAR – 29.48 грн/л (-1.50 грн) ОККО – 29.50 грн/л (-0.49 грн) WOG – 29.75 грн/л (-0.24 грн)

Дизельне паливо – 27,79 грн/л. (-85 коп.)

БРСМ-Нафта – 26.29 грн/л (+0.40 грн) UPG – 26.51 грн/л (+0.30 грн) Укрнафта – 27.00 грн/л (-1.00 грн) Shell – 27.89 грн/л (-1.50 грн) ОККО – 27.89 грн/л (-2.10 грн) WOG – 27.89 грн/л (-2.10 грн) SOCAR – 30.98 грн/л (без змін)

Автомобільний газ – 16,10 грн/л. (+5 коп.)

Укрнафта – 15.35 грн/л (без змін) Shell – 15.79 грн/л. (без змін) БРСМ-Нафта – 15.94 грн/л (-0.05 грн) UPG – 16.21 грн/л (+0.30 грн) SOCAR – 16.48 грн/л (без змін) WOG – 16.48 грн/л (без змін) ОККО – 16.49 грн/л (без змін)

Варто нагадати, що попереднє здорожчання пального на Львівщині фіксували на початку травня.

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