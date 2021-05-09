На заправках Львівщини дорожчає пальне

На Львівщині великі роздрібні мережі АЗС продовжують підвищувати ціни на пальне. За травневі вихідні середня вартість зросла на 14 – 69 копійок, в залежності від виду палива, передає кореспондент Львівського порталу.
Станом на 10 травня 2021 року середня вартість палива на Львівщині:
Бензин «А-98» – 34.10 грн/л (+20 коп.)
- UPG – 31.94 грн/л (+0.54 грн)
- WOG – 34.89 грн/л (без змін)
- SOCAR – 35.48 грн/л (без змін)
Бензин «А-95+» – 31,19 грн/л. (+69 коп.)
- БРСМ-Нафта – 28.79 грн/л (+1.00 грн)
- Укрнафта – 28.50 грн/л (без змін)
- AMIC – 30.99 грн/л (+0.50 грн)
- WOG – 31.99 грн/л (без змін)
- Shell – 32.09 грн/л. (-0.80 грн)
- SOCAR – 32.98 грн/л (+0.50 грн)
- ОККО – 32.99 грн/л (+1.00 грн)
Бензин «А-95» – 29,68 грн/л. (+28 коп.)
- БРСМ-Нафта – 27.49 грн/л (+1.00 грн)
- Укрнафта – 28.00 грн/л (без змін)
- UPG – 28.91 грн/л (+0.90 грн)
- АМІС – 29.49 грн/л (без змін)
- Shell – 29.59 грн/л. (-0.80 грн)
- ОККО – 30.99 грн/л (без змін)
- WOG – 30.99 грн/л (без змін)
- SOCAR – 31.98 грн/л (+0.50 грн)
Бензин «А-92» – 28,64 грн/л. (+25 коп.)
- БРСМ-Нафта – 26.49 грн/л (+1.00 грн)
- Укрнафта – 27.00 грн/л (без змін)
- UPG – 27.91 грн/л (+0.90 грн)
- АМІС – 28.49 грн/л (без змін)
- Shell – 29.79 грн/л. (-0.40 грн)
- ОККО – 29.99 грн/л (без змін)
- WOG – 29.99 грн/л (без змін)
- SOCAR – 30.98 грн/л (+0.50 грн)
Дизельне паливо – 28,65 грн/л. (+18 коп.)
- БРСМ-Нафта – 25.89 грн/л (+0.90 грн)
- UPG – 26.21 грн/л (+0.40 грн)
- Укрнафта – 28.00 грн/л (без змін)
- АМІС – 28.69 грн/л (+0.20 грн)
- Shell – 29.39 грн/л (без змін)
- SOCAR – 30.98 грн/л (без змін)
- ОККО – 29.99 грн/л (без змін)
- WOG – 29.99 грн/л (без змін)
Автомобільний газ – 16,06 грн/л. (+14 коп.)
- Укрнафта – 15.35 грн/л (+0.15 грн)
- АМІС – 16.09 грн/л (+0.30 грн)
- Shell – 15.79 грн/л. (без змін)
- UPG – 15.91 грн/л (+0.20 грн)
- БРСМ-Нафта – 15.99 грн/л (+0.04 грн)
- SOCAR – 16.48 грн/л (+0.20 грн)
- WOG – 16.48 грн/л (без змін)
- ОККО – 16.49 грн/л (+0.10 грн)
Зростання роздрібних цін на паливо розпочалося із 1 січня 2021 року. З того моменту вартість усіх видів пального виросли в середньому на 10-13% Зокрема, бензин марки «А-98» подорожчав на 3.90 грн за літр, «А-95+» подорожчав на 3.60 грн за літр, «А-95» +3.60 грн/л, «А-92» +3.60 грн. Дизельне паливо цьогоріч подорожчало на 3.40 грн за літр, а газ для авто на 3.30 грн/л.
Варто нагадати, що попереднє здорожчання пального на Львівщині фіксували наприкінці березня.
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Андрій Котенський