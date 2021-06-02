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До Львова привезли польську курятину, заражену сальмонелою

Ольга Денисяка

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У курятині, яку до Львова привезли з Польщі, виявили сальмонелу. Про це інформує Головне управління Держпродспоживслужби в Києві.

Про небезпечне для здоров’я м’ясо птиці фахівці Держпродспоживслужби дізналися через Європейську систему швидкого оповіщення про харчові продукти і корми (RASFF).

Виробник Rolnicza Spoldzielnia Produkcyjna переробив її на м’ясо механічного обвалювання. Курятину надіслали в ТОВ «Фішзахід», що на вулиці Городоцькій, 355г у Львові.

Відповідно до законодавства, підприємства зобов’язані вилучати та/або відкликати з обігу харчові продукти, якщо вони можуть нести шкоду здоров’ю людини.

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Сальмонельоз – це гостре інфекційне захворювання, що вражає шлунково-кишковий тракт та інші внутрішні органи. Його збудником є бактерія Salmonella. Інфікування відбувається через продукти харчування, першочергово через м’ясні, молочні та рибні продукти.

Львівський портал писав про те, що треба знати про сальмонелу, і як вберегтися від зараження нею. Детальніше про це читайте тут.

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