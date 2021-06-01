У Львові започаткували композиторський конкурс імені Скорика

У Львові заснували всеукраїнський композиторський конкурс імені Мирослава Скорика. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Конкурс, який відбуватиметься раз на два роки, присвячено пам’яті видатного українського композитора Мирослава Скорика. Головним завданням Конкурсу є підтримка і промоція симфонічної творчості нової ґенерації молодих українських композиторів, збереження та розвиток традицій національної композиторської школи, яскравим представником якої є Мирослав Скорик.

Метою Конкурсу є виявлення та підтримка талановитих молодих українських композиторів, які працюють в симфонічному жанрі сучасної класичної музики, формування зацікавлення широкої аудиторії до сучасної класичної музики та творчості молодих українських композиторів, а також популяризація та впровадження в концертні програми українських симфонічних оркестрів творів молодих українських композиторів.

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Участь у Всеукраїнському композиторському конкурсі імені Мирослава Скорика можуть брати молоді українські композитори, яким у 2021 році виповнюється не більше 40 років і які є громадянами України. Предметом Конкурсу будуть твори для симфонічного оркестру. Проводитиметься він у два тури та буде анонімним. Переможці будуть обрані шляхом таємного голосування міжнародним складом журі.

Конкурс організовує і проводить КЗ ЛОР «Львівська національна філармонія імені Мирослава Скорика» у співпраці з Департаментом з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА за підтримки Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради. Партнер Конкурсу – Львівська організація Національної Спілки композиторів України (ЛОНСКУ).

Участь у Конкурсі безкоштовна

У Конкурсі можуть брати участь молоді українські композитори, яким у 2021 році виповнюється не більше 40 років і які є громадянами України.

Термін подання конкурсних матеріалів: не пізніше 31 липня 2021 року.

Всі необхідні на Конкурс матеріали претенденти подають виключно в електронній версії як архів з посиланням на завантаження, яке необхідно надіслати на електронну адресу Конкурсу: [email protected]

Конкурс є анонімним. Оргкомітет не розкриває інформацію про авторів до моменту винесення остаточного рішення журі Конкурсу. У партитурі на першій сторінці повинна бути зазначена тільки назва твору та його приблизна тривалість. Замість прізвища та імені автора у партитурі зазначається символ: слово, словосполучення або цифровий код.

Кожен з учасників Конкурсу може подати довільну кількість власних творів, однак кожна пропозиція повинна бути оформлена окремо згідно процедури подання документів на Конкурс та відповідати всім вимогам Консурсу.

Конкурс проводиться у два тури. У першому турі журі визначає 5 (п’ять) творів, які виходять у другий тур Конкурсу. Про результати першого туру Оргкомітет інформує всіх учасників Конкурсу електронною поштою до 1 вересня 2021 року. Учасники другого туру повинні найпізніше до 1-го жовтня 2021 року надіслати оркестрові голоси у форматі pdf на електронну адресу Конкурсу: [email protected]

Переможці Конкурсу визначаються до 7 жовтня 2021 року шляхом таємного голосування журі простою більшістю голосів за музичний твір. За результатами другого туру визначаються три переможці – Лауреати Конкурсу та два Дипломанти Конкурсу, яких Оргкомітет запрошує до Львова у період від 7 до 11 жовтня 2021 року для участі у церемонії нагородження та Концерті-Закритті 27-го Міжнародного фестивалю сучасної музики «Контрасти». Оргкомітет Конкурсу забезпечить транспортні витрати та проживання для учасників другого туру.

Премії Конкурсу у 2021 році:

I Премія – 45 000 грн та виконання твору в програмі Концерту-Закриття 27-го Міжнародного фестивалю сучасної музики «Контрасти», який відбудеться 10 жовтня 2021 року в Концертному Залі Людкевича Львівської національної філармонії імені Мирослава Скорика.

II Премія – 35 000 грн та виконання твору в програмі концерту симфонічної музики протягом концертного сезону 2021-2022 Львівської національної філармонії імені Мирослава Скорика.

III Премія – 20 000 та виконання твору в програмі концерту симфонічної музики протягом концертного сезону 2021-2022 Львівської національної філармонії імені Мирослава Скорика.

Детальна інформація про Конкурс за посиланням: philharmonia.lviv

Як раніше повідомляв Львівський портал, відомий композитор Мирослав Скорик відійшов у вічність на 81 році життя.

Фото: 032

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