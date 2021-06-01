У львівській лікарні похрестили хлопчика, якого залишили у «Вікні життя»

У дитячій лікарні, що на вул. Орлика у Львові, охрестили новонародженого хлопчика, якого 9 травня залишили у «Вікні життя». Його назвали Олександром-Юрієм. Про це Львівському порталу повідомили у медзакладі.

Похрестити малюка, якого залишили у «Вікні життя», вирішили 1 червня – у День захисту дітей. Таїнство хрещення уділяв священник у лікарняній палаті, а його хрещеною матір’ю стала лікарка Ірина Яцкевич.

«Взагалі це досить несподівано для мене, але я рада, що я хресна мама. Мені це приємно, навіть зворушливо. Цього хлопчика ми всі в відділенні дуже любимо. Він такий симпатяга. Коли його знайшли, біля нього була записочка від мами, що він народився 4 травня, а 6 травня – день Юрія, тому це ім’я він сам собі приніс. А Олександр – це вже органи опіки дали», – розповіла «Суспільному» Ірина Яцкевич.

Найближчим часом малюка мають перевести у будинок дитини. Саме там займуться його влаштуванням у прийомну сім’ю, а охочих всиновити дитину, як кажуть медики, вже було чимало.

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«Похрестили сьогодні нашого Олександра-Юрія. Дуже знаковий день для усієї нашої лікарні. Відпускаємо в подальше світле майбутнє здорового малюка! Віримо в його гарну долю і бажаємо міцного здоров’я на все життя», – відзначають у лікарні.

Нагадаємо, у «Вікні життя» у Львові новонародженого хлопчика залишили 9 травня. Із 5-денним немовлям залишили записку, в якій йшлося, що воно народилось 4 травня. Дотепер малюком опікувались у дитячій лікарні на вул. Орлика.

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Фото: дитяча лікарня на Орлика