У Львові у «Вікні життя» залишили немовля

Вночі 10 травня у Львові у «Вікні життя», що діє у міській дитячій лікарні на вул. Пилипа Орлика, залишили 5-денне немовля. Хлопчик перебуває під наглядом медиків та проходить необхідні обстеження й терапію. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За словами головного лікаря КНП «Міська дитяча клінічна лікарня м. Львова» Дмитра Квіта, мама дитини залишила записку із вибаченням.

«Близько 23:20 год. 9 травня спрацювала сигналізація у «Вікні життя». Наші працівники спустилися вниз та побачили хлопчика. Візуально він був здоровим, однак після обстежень виявили у нього жовтяницю, тож дитина отримує необхідну терапію. При немовляті була записка від матері з вибаченням та інформацією про те, що хлопчик народився 4 травня», – зазначив Дмитро Квіт.

Він також додав, що за законодавством дитина перебуватиме в лікарні до 1 місяця, де проходитиме обстеження. Опісля її скерують у будинок дитини.

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Нагадаємо, що «Вікно життя» у міській дитячій лікарні діє з березня 2017 року. Це уже 6-та дитина, яку залишили в ньому за 4 роки існування.

Як наголошують у міському управлінні охорони здоров’я, створення «Вікна життя» не означає схвалення наміру позбутися своєї дитини таким чином, адже жінка має народжувати в належних умовах і якщо на те є причина — відмовлятись і віддавати дитину під опіку держави цивілізовано. Проте в такий спосіб хочуть попередити випадки, коли немовлят залишають у небезпечних місцях і вони гинуть, а також допомогти жінці уникнути суспільного осуду.

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Фото: ЛМР