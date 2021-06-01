На Львівщині поменшало випадків туберкульозу серед дітей. З чим це пов’язано?

На Львівщині фіксують зниження захворюваності на туберкульоз. З початку року недугу діагностували у шести дітей. Це пов’язують зі зменшенням звернень до медиків у період коронавірусної пандемії. Про це інформує Центр легеневого здоров’я.

У медзакладі інформують, що Львівщині шестеро дітей хворіють туберкульозом. Серед них: у чотирьох недуга вперше діагностована, один випадок – невдача лікування, ще один – рецидив.

«На перший погляд, здавалося б, доволі оптимістичні цифри. Втім, наші фтизіатри не плекають ілюзій з цього приводу. Карантин, що триває уже більше року, масковий режим та суттєве скорочення звернень в медичні установи зробили свою справу. Тому різке зниження захворюваності на туберкульоз серед дітей, насправді, лиш вершина айсберга. І це насторожує, бо рано чи пізно ми повернемося до звиклого ритму життя. Яку ж ситуацію із дитячим туберкульозом на цей момент матимемо, прогнозувати важко», – кажуть у Центрі легеневого здоров’я.

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Відтак медики нагадують, що у амбулаторно-поліклінічному відділенні Центру легеневого здоров’я професійну медичну допомогу надають дитячі фтизіатри, пульмонологи. За скеруванням сімейного лікаря чи педіатра, можна, при потребі, отримати фахову консультацію, огляд, лікування.

Нагадаємо, раніше у Центрі легеневого здоров’я вже заявляли, що через пандемію коронавірусу та обмежувальні карантинні заходи люди стали рідше звертатись до медиків та проходити медобстеження. Зокрема, лікарі дуже занепокоєні зниженням кількості виявлених випадків туберкульозу і серед дорослих.

Торік на Львівщині туберкульоз легень уперше діагностували у близько 900 осіб. У порівнянні з 2019 роком цей показник зменшився на понад 30%.

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Фото: Центр легеневого здоров’я