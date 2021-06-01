Кращим спортсменом Львівщини у травні став каратист Станіслав Горуна

У травні 2021 року найкращим спортсменом Львівщини було обрано каратиста Станіслав Горуну. Про це інформує відділення НОК у Львівській області.

У травні в Поречі, Хорватія, Станіслав Горуна першим серед українських чоловіків став чемпіоном Європи (в індивідуальному куміте), а також виборов «бронзу» в командному куміте у складі збірної команди України.

На традиційному щомісячному голосуванні членів виконкому обласного відділення НОК України визначило найкращим спортсменом Львівщини за підсумками травня 2021 року Заслуженого майстра спорту України, володаря першої в історії українського карате ліцензії (серед чоловіків) на Олімпійські ігри Станіслава Горуну.

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Незабаром відбудеться урочиста церемонія вшанування найкращого спортсмена та його тренера, Заслуженого тренера України, головного тренера національної збірної команди України та одного із найсильніших у світі тренерів з карате Антона Нікуліна.

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